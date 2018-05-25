عايدة رياض: ليس لدي خطوط حمراء في حياتي.. وبعشق الجيش والشرطة

قالت الفنانة عايدة رياض، إنها ليس لديها خطوط حمراء في حياتها، حيث إنها إنسانة بسيطة وليس لديها ما تخفيه، موضحة أن طفولتها كانت هادئة للغاية وتعلمت من المدرسة كل شيء سواء الرقص أو الجمباز أو البيانو.

وأضافت "رياض"، خلال حوارها في برنامج "خط أحمر"، على قناة "العاصمة"، مع الإعلامي محمد موسى، أن لديها 4 أشقاء ووالدها كان يعمل في القوات الجوية، مستطردة: "ليست متكبرة، أو مغرورة، ومتسامحة جدًا، مش بعرف أخد حقي.. وده عيبي".

وأشارت إلى أنها تعشق بلدها، وجيشها، وشرطتها، والقضاء المصري، مضيفة: "وكلامي ده مش تطبيل".