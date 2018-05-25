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الوطن

موانئ بورسعيد: إجمالي حركة السفن بلغت 27 سفينة

منذ 46 دقيقة
كتب: الوطن
موانئ بورسعيد: إجمالي حركة السفن بلغت 27 سفينة

صورة أرشيفية

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، أن إجمالي حركة السفن، بلغ 27 سفينة.

وأضافت إدارة الموانئ، في بيان لها، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن وخروج سفينتين، ومتواجد علي الأرصفة سفينتين، ومنتظر دخول 3 سفن، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 5 سفن أخرى، ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.

وأكد البيان، أن ميناء غرب بورسعيد شهد خروج 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة، لافتة إلى أنه جار تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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