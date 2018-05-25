طلب إحاطة لتدشين حملة لاسترداد آثار مصر المسروقة والمهربة للخارج

طالب النائب مصطفى الجندي، وزارتي الآثار والخارجية المصرية بتدشين حملة لاسترداد آثار مصر المسروقة والمهربة للخارج.

وطالب "الجندي"، في طلب إحاطة، بضرورة تغليظ عقوبة التنقيب على الآثار المصرية بحيث تصل للمؤبد لأنه اعتداء صريح على أملاك الدولة.

وأضاف "الجندي" في طلب الإحاطة الموجه لرئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ووزيري الآثار والخارجية بشأن تهريب الآثار المصرية للخارج أنه في 10 مارس 2018، أعلنت دولة الكويت ضبط غطاء تابوت مصري جرى تهريبه في كنبة خارج مصر، وفي 22 مايو الحالي 2018، أعلنت إيطاليا ضبط حاوية دبلوماسية بها عدد هائل من الآثار المصرية المهربة.

وقال إنه سبق وتقدم بطلب إحاطة بشأن ما شهدته مدينة نيويورك، من عملية بيع جديدة لبعض القطع الأثرية المصرية، في مزاد علني.