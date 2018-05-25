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الوطن

ضبط لحوم منتهية الصلاحية بأحد المنافذ في الجيزة

منذ 29 دقيقة
كتب: وائل فايز
ضبط لحوم منتهية الصلاحية بأحد المنافذ في الجيزة

حملة على منافذ اللحوم شمال الجيزة

شن حي شمال الجيزة برئاسة محمد نور، بالتنسيق مع إدارات الصحة والطب البيطري والبيئة، حملة مكبرة للتأكد من سلامة الأغذية واللحوم الموجودة فى منافذ البيع للمواطنين والمحلات، أسفرت الحملة عن ضبط  كميات من اللحوم الفاسدة وإعدامها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وأكد محمد نور، رئيس حي شمال الجيزة، إن حملات الحي مستمرة بالتنسيق مع التموين والطب البيطرى للتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم التى تباع فى المحلات والاسواق والمنافذ، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية مع أى مخالف.

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