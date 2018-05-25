"طرب سوهاجي وفرح إسكندراني" في ثالث ليالي رمضان بسور القاهرة الشمالي

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء أمس الأربعاء، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية على مسرح سور القاهرة الشمالي في إطار ثاني ليالي رمضان والتي تستمر حتى 20 رمضان.

وافتتحت فرقة سوهاج للموسيقى العربية، ثالث أيام ليالي رمضان الثقافية والفنية، على المسرح الكبير، بقيادة المايسترو خالد حبشي، حيث قدمت باقة من أغنيات الزمن الجميل، بينها "أحلف بسماها وبترابها، يلا يا غفلان، جميل وأسمر، لما أنت ناوي تغيب على طول، الشيخ رمضان، ساكن في حي السيدة".

تلى ذلك عرضا فنيا لفرقة التذوق الفني للفنون الشعبية، بقيادة الفنان سيد مرسي، قدمت خلاله باقة من الرقصات منها "الشمعدان، أوبريت الصيادين، البحر عالي، السوق، قدورة والغندورة، الزفة والفرح الإسكندراني، الحصان، التنورة والمولوية".

وعلى مسرح الطفل بدأت الفعاليات، بعروض لأفلام المشير الجسمي وسعد بن أبي وقاص من المبشرين بالجنة، أعقبه عرض مسرح عرائس بعنوان الزهرة الزرقاء.

واختتمت العروض بعرض فني لفرقة أجيال لفنون العرائس، بقيادة الفنان عمرو حمزة، تضمن فقرات لعرائس الماريونت الراقصة، واختتم العرض بفقرة الأراجوز.