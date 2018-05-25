مناقشة "الطب الشعبي في أسوان" وتكريم رموز حرب أكتوبر بوكالة "بازرعة"

أقيمت مناقشة كتاب "الطب الشعبي في أسوان" للكاتب نور الدين عطية، اليوم، في ثالث فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بوكالة "بازرعة".

قدم الشاعر والباحث مسعود شومان، رئيس تحرير سلسلة الدراسات الشعبية بقصور الثقافة، عرضا للكتاب، مشيرا إلى أن ما يدعو إليه الكتاب هو العلاج بالأعشاب الطبيعية، وكل ما تجود به الأرض من النباتات الطبيعية، وهذا ما كان يحدث في مصر القديمة، إذ كان الفلاح في تعامله مع المرض يتعامل بالأعشاب الطبيعية، والآن بدأ العلم الحديث يعود للطبيعة بأفكار متعلقة بعلم الوعي فكلما زاد إيمانك بما تعالج به يتحقق أثر كبير في العلاج، كما أشار شومان إلى تعامل العلم بما يسمى ليزرة الوعي أي أن التفكير يفرز طاقة تسبب الشفاء وربطها بالعلاج الروحاني.

تلى ذلك وضمن برنامج البندقية والقلم الذي يكرم أبطال مبدعين شاركوا في حرب أكتوبر، قدم اللقاء الشاعر طارق عمران وقدم تجربته الشاعر والمقاتل أحمد رشاد أغا الذي غني في بداية اللقاء مقطع من أغنية "إحنا ولادك يا مصر"، وتفاعل معه الجمهور بالتصفيق والترديد.

وقال أغا، إن بدايته مع اليهود كانت في عدوان 1956 وقد امتلأ قلبه بالغضب منهم، وتابع أن "ارتباطه بالحرب بعد حرب 67 متطوعا في الدفاع الشعبي في منطقة القنال وبالتحديد في السويس ودورهم في سفر الجنود إلى بلادهم ثم حضوره حرب الاستنزاف"، ثم دخوله الجيش مجندا عام 70 ملتحقا بسلاح الإشارة وبالتحديد بلواء المهندسين وتكوينه فرقة فنية من زملائه الجنود لشحذ الهمم بين الجنود بالأغاني الوطنية.

وأكد أن "دوره في حرب 73 كان مراقبة خطوط العدو، وأنهى حديثه بأغنية (يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي)، ثم كرم ممدوح أبو يوسف رئيس الإدارة المركزية للشؤون الثقافية أحمد رشاد أغا، بإهدائه شهادة تقدير قصور الثقافة".

أعقب ذلك الأمسية الشعرية الثالثة أدارها الشاعر طارق عمران بمشاركة الشعراء "عبير زكي، هناء أمين، أحمد فضل شبلول، منال الصناديقي، محمد عبدالحميد جنيدي، يسري سلطان، محمد قطب، عبدالحميد أحمد علي، أحمد تمساح، حمدي الدسوقي، إبراهيم منصور، عبدالباسط محمد محمود، والدكتور يسري العزب".