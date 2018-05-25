عروض وأمسيات بثالث ليالي القاهرة الكبرى وشمال الصعيد

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، أمس، بفروع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي.

ففي الجيزة قدمت فرقة القاهرة للفنون الشعبية عروضها على مسرح قصر ثقافة البدرشين الذي يستكمل تقديم العرض المسرحي جزيرة القرع تأليف عبدالفتاح البلتاجي وإخراج حمدي حسين.

ونظمت مكتبة الفيوم العامة أمسية ثقافية غنائية بحضور الشاعر عبده الزراع مدير عام ثقافة الفيوم استهلت فرقة الموسيقي العربية بقيادة المايسترو حسن شاهين بجانب فقرة شعرية للشاعر إسلام عبدالتواب.

وفي القليوبية أقامت مكتبة إكياد دجوي ندوة للأطفال بعنوان "آداب الصوم" ألقاها أحمد محمد عبدالسلام الواعظ بالأزهر الشريف، تناول خلالها أهمية وفضل السحور، والأدعية المأثورة عن النبى صلى الله عليه وسلم وقت الإفطار، الإكثار من تلاوة القرآن والذكر والدعاء وإخراج الصدقات، أهمية صلة الأرحام والإحسان إليهم والتصدق على الفقراء، ضرورة تعجيل طعام الفطر وابتعاد المسلم عما يغضب الله من الأقوال والأفعال فلا يسب ولا يشتم ولا يخاصم.

كما استقبل مركز شباب قرية أجهور الكبرى قافلة ثقافية بدأت بفقرة فنية لفرقة بنها للموسيقى النحاسية، تلاها فقرة إنشاد من أطفال القرية أعقبها أمسية شعرية للشاعر سليمان الزهيري، والطالبة أحلام عبدالله، واختتم القافلة بمسابقة فانوس رمضان والتي فازت بها الطفلة: روان السيسي.

وفي كفر شكر عقد قصر الثقافة أمسية شعرية بمشاركة الشعراء مجدي أبوالخير، ورجب الأغر، كما استضاف المقهى الثقافي بقصر ثقافة بهتيم الشاعر محمد حفني.