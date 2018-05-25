تسجيل الدخول

الوطن

عروض وأمسيات بثالث ليالي القاهرة الكبرى وشمال الصعيد

منذ 5 دقيقة
كتب: شيماء عادل
عروض وأمسيات بثالث ليالي القاهرة الكبرى وشمال الصعيد

جانب من الفعاليات الرمضانية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، أمس، بفروع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي.

ففي الجيزة قدمت فرقة القاهرة للفنون الشعبية عروضها على مسرح قصر ثقافة البدرشين الذي يستكمل تقديم العرض المسرحي جزيرة القرع تأليف عبدالفتاح البلتاجي وإخراج حمدي حسين.

ونظمت مكتبة الفيوم العامة أمسية ثقافية غنائية بحضور الشاعر عبده الزراع مدير عام ثقافة الفيوم استهلت فرقة الموسيقي العربية بقيادة المايسترو حسن شاهين بجانب فقرة شعرية للشاعر إسلام عبدالتواب.

وفي القليوبية أقامت مكتبة إكياد دجوي ندوة للأطفال بعنوان "آداب الصوم" ألقاها أحمد محمد عبدالسلام الواعظ بالأزهر الشريف، تناول خلالها أهمية وفضل السحور، والأدعية المأثورة عن النبى صلى الله عليه وسلم وقت الإفطار، الإكثار من تلاوة القرآن والذكر والدعاء وإخراج الصدقات، أهمية صلة الأرحام والإحسان إليهم والتصدق على الفقراء، ضرورة تعجيل طعام الفطر وابتعاد المسلم عما يغضب الله من الأقوال والأفعال فلا يسب ولا يشتم ولا يخاصم.

كما استقبل مركز شباب قرية أجهور الكبرى قافلة ثقافية بدأت بفقرة فنية لفرقة بنها للموسيقى النحاسية، تلاها فقرة إنشاد من أطفال القرية أعقبها أمسية شعرية للشاعر سليمان الزهيري، والطالبة أحلام عبدالله، واختتم القافلة بمسابقة فانوس رمضان والتي فازت بها الطفلة: روان السيسي.

وفي كفر شكر عقد قصر الثقافة أمسية شعرية بمشاركة الشعراء مجدي أبوالخير، ورجب الأغر، كما استضاف المقهى الثقافي بقصر ثقافة بهتيم الشاعر محمد حفني.

أخبار متعلقة

غدا.. عروض وأمسيات وورش في احتفالات القاهرة الكبرى برمضان

غدا.. عروض وأمسيات وورش في احتفالات القاهرة الكبرى برمضان
أنشطة ثقافية وفنية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد احتفالا برمضان

أنشطة ثقافية وفنية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد احتفالا برمضان
الحكومة: إعداد برامج السياحة النيلية القصيرة في نطاق القاهرة الكبرى

الحكومة: إعداد برامج السياحة النيلية القصيرة في نطاق القاهرة الكبرى
الأحد.. مناقشة رواية "مزاج حر" لمحمد الفخراني بـ"القاهرة الكبرى"

الأحد.. مناقشة رواية "مزاج حر" لمحمد الفخراني بـ"القاهرة الكبرى"
"محاماة القاهرة الكبرى" يعلن الأربعاء إجازة رسمية للمحامين

"محاماة القاهرة الكبرى" يعلن الأربعاء إجازة رسمية للمحامين
رئيس "ثقافة القاهرة الكبرى" تشارك عمال في تنظيف مبنى إقليم شمال الصعيد

رئيس "ثقافة القاهرة الكبرى" تشارك عمال في تنظيف مبنى إقليم شمال الصعيد
رئيس "الطب الشرعي" يلقي محاضرة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى

رئيس "الطب الشرعي" يلقي محاضرة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

الليلة.. وزيرة الثقافة تفتتح الدورة السابعة لمعرض فيصل للكتاب

الليلة.. وزيرة الثقافة تفتتح الدورة السابعة لمعرض فيصل للكتاب

"الثقافة" تنظم ورش فنية وتحطيب بساحة أبو الحجاج احتفالا برمصان

"الثقافة" تنظم ورش فنية وتحطيب بساحة أبو الحجاج احتفالا برمصان

ابنة لقاء سويدان عن مشهد اغتصابها: "اتبسطت لما لقيت ماما بتعيط"

ابنة لقاء سويدان عن مشهد اغتصابها: "اتبسطت لما لقيت ماما بتعيط"

عروض وأمسيات بثالث ليالي القاهرة الكبرى وشمال الصعيد

عروض وأمسيات بثالث ليالي القاهرة الكبرى وشمال الصعيد

ابنة لقاء سويدان عن مشاركتها في "ضد مجهول": "قابلت المخرج بحفلة سحور"

ابنة لقاء سويدان عن مشاركتها في "ضد مجهول": "قابلت المخرج بحفلة سحور"

اختيارات الوطن

حقيقة رسالة "عادل إمام" للمشاهدين عبر "truecaller"

حقيقة رسالة "عادل إمام" للمشاهدين عبر "truecaller"

"أيوب" و"طايع" و"رحيم" خلف القضبان.. "ياما في دراما رمضان مساجين"

"أيوب" و"طايع" و"رحيم" خلف القضبان.. "ياما في دراما رمضان مساجين"

حواديت الجبرتي| ألعاب سحرية وحلوى وصلاة.. مراسم شعبية حتى يفيض النيل

حواديت الجبرتي| ألعاب سحرية وحلوى وصلاة.. مراسم شعبية حتى يفيض النيل

الأكثر قراءة

عاجل