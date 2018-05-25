الليلة.. وزيرة الثقافة تفتتح الدورة السابعة لمعرض فيصل للكتاب

تفتتح الدكتور إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، في العاشرة من مساء الجمعة 9 رمضان فعاليات معرض فيصل السابع للكتاب بأرض الهيئة المصرية العامة للكتاب بالطالبية في شارع فيصل بحضور الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة، وعدد كبير من الإعلامين والكتاب والنقاء والأدباء.

يتضمن الافتتاح تفقد أجنحة المعرض ودور النشر المشاركة إلى جانب تفقد ورش الرسم والتلوين والكوريشة، إضافةً إلى ورش تدريب الأطفال على أعمال فن الأركيت مع المدرب محمد عبدالمحسن وورش حكي "ماما صفاء" مع الكاتبة صفاء عبدالمنعم، ورشة تدريبية في الموسيقى والغناء مع الفنان محسن مارادونا، وعروض الأرجوز.

وعلى مسرح المعرض تقدم فرقة العريش للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة عروضها الفنية لجمهور المعرض والحضور.

يستمر المعرض حتى 19 رمضان ويقدم العديد من الأنشطة الثقافة والفنية بالتعاون فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، والتي تتضمن ورش فنية وندوات وأمسية شعرية لكبار الأدباء والشعراء إلى جانب عروض سينمائية ومسرحية للأطفال.