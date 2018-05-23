إيناس عبد الدايم: مهمتنا أن تصل الثقافة للمواطن في جميع أنحاء مصر

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن "مهمتنا هي أن تصل الثقافة لجموع المواطنين في مختلف ربوع مصر".

وأضافت عبدالدايم، خلال افتتاح فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي بباب النصر، أن "افتتاح اليوم يقدم مشهدا جديدا للثقافة الجماهيرية"، لافتة إلى أنه سوف يتكرر في محافظات أخرى.

وأشادت بالتراث المتنوع للمحافظات المصرية، والتي تعمل هيئة قصور الثقافة على الحفاظ عليه، من خلال ورش التدريب في المجالات المتعددة لخلق أجيالا جديدة تحافظ عليه.

ودعت وزير الثقافة، المواطنين، للنزول وحضور الأنشطة والفعاليات التي تقدمها وزارة الثقافة لهم، بالمجان.