تسجيل الدخول

الوطن

مباحث فاقوس تضبط سائق "توك توك" لاتهامه بقتل مندوب مبيعات

اليوم AM 05:19
كتب: أحمد حامد دياب
مباحث فاقوس تضبط سائق "توك توك" لاتهامه بقتل مندوب مبيعات

اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية

تمكن ضباط مباحث مركز فاقوس من القبض على متهم بقتل مندوب مبيعات بعد ارتكاب الجريمة بساعة واحدة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقي قسم شرطة فاقوس بلاغًا من مستشفى فاقوس المركزي يفيد استقبال "أحمد م.ا.ع"، 27 سنة، مندوب مبيعات، ومقيم فاقوس البلد، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر.

وعلى الفور أمر بتشكيل فريق بحثي لفك غموض الجريمة وتوصل الرائد محمد المختار رئيس مباحث مركز فاقوس، ومعاونوه النقباء أحمد حمدي وحسين المحمودي وحسام حسن إلى أن وراء ارتكاب الجريمة "أحمد م.ع" وشهرته "نايتي" سائق توكتوك، وتمكنوا من إلقاء القبض عليه، وذلك بعد ساعة من ارتكاب الجريمة.

وضبط السلاح المستخدم وأحيل المتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

أخبار متعلقة

حركة تنقلات محدودة بين رؤساء مباحث القاهرة

حركة تنقلات محدودة بين رؤساء مباحث القاهرة
مباحث الجيزة: ضبط 28 متهما في حملات بالمحافظة

مباحث الجيزة: ضبط 28 متهما في حملات بالمحافظة
مباحث التموين بالجيزة تحرر 2466 قضية بالمخالفات

مباحث التموين بالجيزة تحرر 2466 قضية بالمخالفات
وصول معاون مباحث المقطم المتهم بقتل "عفروتو" إلى المحكمة

وصول معاون مباحث المقطم المتهم بقتل "عفروتو" إلى المحكمة
إيداع معاون مباحث المقطم والمتهم بقتل "عفروتو" داخل قفص الاتهام

إيداع معاون مباحث المقطم والمتهم بقتل "عفروتو" داخل قفص الاتهام
مباحث مركز الزقازيق تنجح في استعادة مسروقات صحفي "الوطن" بعد 48 ساعة

مباحث مركز الزقازيق تنجح في استعادة مسروقات صحفي "الوطن" بعد 48 ساعة

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

"الأرصاد": انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. وسقوط أمطار

"الأرصاد": انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. وسقوط أمطار

مباحث فاقوس تضبط سائق "توك توك" لاتهامه بقتل مندوب مبيعات

مباحث فاقوس تضبط سائق "توك توك" لاتهامه بقتل مندوب مبيعات

الليلة.. وزيرة الثقافة تفتتح الدورة السابعة لمعرض فيصل للكتاب

الليلة.. وزيرة الثقافة تفتتح الدورة السابعة لمعرض فيصل للكتاب

"الثقافة" تنظم ورش فنية وتحطيب بساحة أبو الحجاج احتفالا برمصان

"الثقافة" تنظم ورش فنية وتحطيب بساحة أبو الحجاج احتفالا برمصان

ابنة لقاء سويدان عن مشهد اغتصابها: "اتبسطت لما لقيت ماما بتعيط"

ابنة لقاء سويدان عن مشهد اغتصابها: "اتبسطت لما لقيت ماما بتعيط"

اختيارات الوطن

حقيقة رسالة "عادل إمام" للمشاهدين عبر "truecaller"

حقيقة رسالة "عادل إمام" للمشاهدين عبر "truecaller"

"أيوب" و"طايع" و"رحيم" خلف القضبان.. "ياما في دراما رمضان مساجين"

"أيوب" و"طايع" و"رحيم" خلف القضبان.. "ياما في دراما رمضان مساجين"

حواديت الجبرتي| ألعاب سحرية وحلوى وصلاة.. مراسم شعبية حتى يفيض النيل

حواديت الجبرتي| ألعاب سحرية وحلوى وصلاة.. مراسم شعبية حتى يفيض النيل

الأكثر قراءة

عاجل