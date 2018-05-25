مباحث فاقوس تضبط سائق "توك توك" لاتهامه بقتل مندوب مبيعات

تمكن ضباط مباحث مركز فاقوس من القبض على متهم بقتل مندوب مبيعات بعد ارتكاب الجريمة بساعة واحدة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقي قسم شرطة فاقوس بلاغًا من مستشفى فاقوس المركزي يفيد استقبال "أحمد م.ا.ع"، 27 سنة، مندوب مبيعات، ومقيم فاقوس البلد، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر.

وعلى الفور أمر بتشكيل فريق بحثي لفك غموض الجريمة وتوصل الرائد محمد المختار رئيس مباحث مركز فاقوس، ومعاونوه النقباء أحمد حمدي وحسين المحمودي وحسام حسن إلى أن وراء ارتكاب الجريمة "أحمد م.ع" وشهرته "نايتي" سائق توكتوك، وتمكنوا من إلقاء القبض عليه، وذلك بعد ساعة من ارتكاب الجريمة.

وضبط السلاح المستخدم وأحيل المتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.