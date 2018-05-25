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الوطن

مصرع ضابط وإصابة 3 مجندين في حادث تصادم بجنوب سيناء

منذ 25 دقيقة
كتب: الوطن
مصرع ضابط وإصابة 3 مجندين في حادث تصادم بجنوب سيناء

صورة ارشيفية

لقي نقيب شرطة مصرعه وأصيب 3 مجندين في حادث تصادم سيارة شرطة مع أخرى نقل اليوم، بقرية أبو صويرة التابعة لمدينة رأس سدر بجنوب سيناء، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس سدر.

تلقى اللواء طارق مجاهد، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا من رئيس قسم مباحث شرطة رأس سدر، يفيد تصادم سيارة شرطة رقم 2246 مع أخرى نقل رقم 8753 ط ج م بقرية أبوصويرة التابعة لمدينة رأس سدر، أسفر عن وفاة ضابط شرطة وإصابة ثلاثة مجندين على إثر الحادث.

نقيب الشرطة هو منصور محمد الشريف، 27 عاما بمحافظة البحيرة، ولقي مصرعه خلال نقله لمستشفى الشرطة بالعجوزة عقب إصابته بنزيف بالمخ وجرح 5 سم بالرأس.

والمصابون من المجندين هم هشام حنفي محمود، 23 عاما، سحجات وكدمات وجرح بالرأس طوله 3 سم، وعبدالله شحاته عبد الشافي، 21 عاما، اشتباه خلع بالكتف الأيمن، وعبد القادر مسعد إمام، 22 عاما، جرح بالرأس طوله 5سم واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم عمل اللازم لهم بمستشفى رأس سدر.

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