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الوطن

اتفاقية بين "صحة جنوب سيناء" و"بنات الأزهر" للعمل بمستشفى رأس سدر

منذ 9 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
اتفاقية بين "صحة جنوب سيناء" و"بنات الأزهر" للعمل بمستشفى رأس سدر

وكيل وزارة الصحة

قال الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه تم توقيع بروتوكول مع جامعة الأزهر بنات، لبداية العمل في مستشفى رأس سدر، كما تم توقيع واعتماد اتفاقية مع كلية طب وطب أسنان الإسكندرية، للعمل فى مستشفيات المحافظة، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات التي تم توقيعها مع كليات طب بشري جامعات عين شمس والزقازيق وقناة السويس.

وأضاف عبر تصريحات صحفية، أن القطاع الصحي بجنوب سيناء، يشهد طفرة حقيقية، حيث تم تطوير جميع المستشفيات وتزويدها بجميع الأجهزة الطبية المتطورة، كما يتم سد العجز في التخصصات المختلفة بإيفاد عدد من القوافل الطبية التابعة للجامعات المصرية المتعدة.

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