وزير التعليم العالي يتلقى تقريرا عن اعتماد معمل القياسات الحرارية

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد أحمد عامر رئيس المعهد القومي للمعايرة، حول اعتماد معمل القياسات الحرارية بالمعهد القومي للمعايرة، طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية 17025.

وأشار التقرير إلى حصول معمل القياسات الحرارية بالمعهد على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" طبقًا للمواصفة الدولية ISO IEC17025:2005، في معايرات القياسات الحرارية في كل المجالات، ومنها "الترمومترات العيارية، والرقمية والزجاجية والازدواجات الحرارية، وأجهزة الحرارة، والرطوبة المتعددة"، موضحًا أن هذا الاعتماد ضمان للخدمات التي يقدمها المعهد طبقا لأعلى معايير الجودة والتي من شأنها زيادة كفاءة المنتج المصري للمنافسة في الأسواق العالمية.

من جانبه، أشار الدكتور محمد أحمد عامر رئيس المعهد إلى أن معهد القياس والمعايرة هو إحدى القلاع العلمية، التي أنشئت عام 1963 للقيام بمهام حفظ ونشر وتطوير القياس بمصر، ويعمل به أكثر من 200 باحث، ويتكون من 21 معملًا، موزعة على 6 شعب بحثية، موضحًا أن المعهد يقوم بعدد من المهمات منها تحديث قدرات القياس بشكل مستمر في مصر، لتكون على المستوى العالمي، وبمشاركة عدد كبير من علماء المعهد بالتعاون مع معاهد مناظرة في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا.

وأكد أن المعهد يشارك في مقارنات دولية مع معاهد دولية مناظرة؛ للتحقق من دقة القياسات من خلال مقارنة النتائج باستخدام طرق إحصائية بين الدول المشاركة.