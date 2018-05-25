الإعصار ميكونو يشتد قوة ويقترب من سلطنة عمان

أعلنت سلطنة عمان، اليوم، أن الإعصار ميكونو الذي عاث الخراب في جزيرة سقطرى اليمنية، اشتد قوة ليصبح من الدرجة الثانية فيما يقترب من المناطق الجنوبية للسلطنة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية العمانية على "تويتر"، إن آخر الرصدات توضح تطور الحالة المدارية إلى إعصار من الدرجة الثانية، مع رياح شديدة السرعة.

وأكد المركز الوطني للإنذار المبكر في السلطنة، في وقت سابق، أن عين الإعصار باتت على بعد 180 كلم فقط عن صلالة، كبرى مدن محافظة ظفار، ومن المتوقع أن يضرب ميكونو أراضي السلطنة في الساعات الأولى من بعد ظهر الجمعة.

وشهدت عدة مدن في ظفار تساقط أمطار غزيرة، مع اقتراب الإعصار من المناطق الساحلية، حسبما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.