وزير النقل: تشديد الرقابة على منافذ بيع تذاكر القطارات في العيد

طالب الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، قيادات هيئة السكة الحديد، بتشديد الرقابة على جميع منافذ حجز وصرف تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك، داخل صالات الحجز بمعرفة أجهزة التفتيش المختلفة بهيئة السكة الحديد، وتشكيل لجان تفتيشية بمناطق الهيئة، وتشديد الرقابة علي مكاتب التذاكر ليلا ونهارا، لتسهيل سفر الركاب.

وأكد عرفات، لـ"الوطن"، أن الوزارة عازمة على تحقيق طفرة نوعية بجميع مرافق السكة الحديد، مشيرا إلى أن خطة تطوير وتحديث مرافق السكة الحديد تأتي في إطار تحديث نظم كهربة إشارات جميع خطوط السكة، وتحديث وحدة التحكم المركزي، وتطوير القضبان، واستبدال أسطول القطارات القديمة بأخرى حديثة، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، موضحا أن التكلفة الفعلية لتطوير منظومة السكة الحديد تبلغ 56 مليار جنيه.