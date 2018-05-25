أبو الغيط يدين التفجير الإرهابي في بنغازي

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشدة حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في شارع جمال عبدالناصر بوسط مدينة بنغازي الليبية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء.

وقدم أبو الغيط خالص تعازيه لليبيا دولةً وشعبا، ولأسر الضحايا، سائلاً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وقال الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في تصريح صحفي، إن أبو الغيط جدد في هذا الإطار دعم جامعة الدول العربية وتضامنها الكامل مع ليبيا في مكافحة الإرهاب، وكل ما من شأنه أن يساهم في تثبيت الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، مؤكدا التزام الجامعة بمواصلة جهودها لمرافقة الأشقاء الليبيين من أجل استكمال العملية السياسية، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء الشعب الليبي.