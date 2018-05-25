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الوطن

غدا.. الحكم في طعن إلزام الأزهر بتنقية "صحيح البخاري"

منذ 23 دقيقة
كتب: محمد عيسى
غدا.. الحكم في طعن إلزام الأزهر بتنقية "صحيح البخاري"

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

تفصل المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، غدا، في الطعن المقام من أحمد عبده ماهر، لإلغاء حكم القضاء الإداري برفض دعواه المطالبة بإلزام شيخ الأزهر بتنقية وتنقيح كتاب صحيح البخاري، من الأحاديث المدسوسة، على حد وصفه.

واتهم ماهر في طعنه الذي حمل رقم 987 لسنة 58، فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومشيخة الأزهر، بالإهمال والمماطلة في تنقية كتاب صحيح البخاري، من الأحاديث المدسوسة والمنسوبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، على الرغم من أن تلك الأحاديث تطعن في مصداقية القرآن الكريم، وتشكك فيه وتثير البلبلة في عقول ونفوس المسلمين في دينهم وكتابهم المقدس.

وأكد الطعن أن قانون إعادة تنظيم الأزهر يشدد على أن الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى، التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره وتجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وتحقيق التراث الإسلامي ونشره، "الأمر الذي لم يقم به شيخ الأزهر منذ توليه منصبه، حيث لم يقم بتنقية الأحاديث المنسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب البخاري، رغم أن تلك الأحاديث تخالف العقيدة والقرآن الكريم الذي هو دستور الإسلام"، وفقا لما ورد في مذكرة الطعن.

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