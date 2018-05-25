آبل تحصل على 538 مليون دولار من سامسونج

توصلت هيئة المحلفين، والتي تعيد النظر بقيمة الأضرار الواجب على شركة سامسونج دفعها إلى شركة آبل فيما يتعلق بقضية انتهاك حقوق براءات الاختراع والملكية الفكرية، إلى حكم يقضي بتعديل الرقم من أكثر من مليار دولار إلى حوالي 538 مليون دولار، وذلك نتيجة لانتهاك سامسونج لخمس براءات اختراع متعلقة بالتصميم والأدوات، بحيث يأتي هذا الحكم بعد مرور ما يقرب من ست سنوات من بداية المحاكمة بين الشركتين، مع زياة إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة.

وكانت شركة آبل قد بدأت الإدعاء ضد شركة سامسونج في شهر أبريل 2011 حول انتهاك بعض هواتف سامسونج الذكية لبراءات اختراع تخص هواتف آيفون، بما في ذلك براءات الاختراع والعلامات التجارية، وفازت الشركة المصنعة لهواتف آيفون بالمحاكمة في شهر أغسطس 2012، وحصلت على تعويض أولي قدره 1.049 مليار دولار، ولكنها اضطرت للعودة إلى المحكمة بسبب خلافات لاحقة حول عدد من الأسئلة القانونية والأضرار المختلفة.

ودفعت شركة سامسونج حوالي 548 مليون دولار لشركة آبل بعد صدور الحكم الأول، وخلال إعادة المحاكمة الأخيرة، كانت القضية الأساسية هي التعريف المناسب لعبارة “مادة التصنيع” تحديدًا، أي إذا ما كان حساب الأضرار التي عانت شركة آبل بسببها يستند إلى قيمة محددة لخمس براءات اختراع تتبع لتصميم آيفون والتي قامت سامسونج بانتهاكها، أو على القيمة الإجمالية لكل هاتف ذكي يتضمن تلك الابتكارات.