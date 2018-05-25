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الوطن

عميد طب المنصورة: 5 أشياء تنقص جامعات مصر أولها الانفتاح علي العالم

اليوم PM 04:26
كتب: صالح رمضان
عميد طب المنصورة: 5 أشياء تنقص جامعات مصر أولها الانفتاح علي العالم

عميد طب المنصورة

حدد الدكتور السعيد عبد الهادي، عميد كلية طب المنصورة، 5 أشياء تنقص الجامعات المصرية، في الوقت الحالي تتمثل، من وجهة نظره، في الانفتاح علي العالم والاستفادة من الخبرات المصرية في الخارج.

وقال عبد الهادي، في تصريحات صحفية، أن ينقصنا تبادل الطلاب بين الجامعات المصرية والجامعات العالمية، وفي المنصورة عندنا تبادل طلابي مع جامعة "مانشستر" الإنجليزية وجامعة "كنتاكي" الأمريكية ونحاول التوسع وعقد اتفاقيات تبادل طلابي مع مختلف الجامعات العالمية.

وأضاف أنه ينقصنا تبادل أعضاء هيئة التدريس والسماح للمصريين العاملين في الخارج بالتعاقد للعمل في الجامعات المصرية لمدد قصيرة لنقل خبرتهم اللي الجامعات المصرية، ونريد شراكة بحثية مع الجامعات العالمية، ولنبدأ بالجامعات المصرية والعربية ثم العالمية، مشيرا أنه جامعة "المنصورة" تتعاون مع الجامعة الأمريكية وجامعة "زويل" ونسعي لفتح قنوات أكثر في الداخل والخارج.

وقال السعيد عبد الهادي إننا نريد التواصل مع المصريين والعرب في الخارج، وهؤلاء مصريون وعاشقون لمصر ويعيشون آلامها وآمالها يوما بيوم ومنتهي أملهم أن يخدموا مصر، لو تواصلنا معهم وأرسلنا لهم شباب الباحثين في الجامعات المصرية للتعلم على أيديهم لحققنا لأنفسنا ولهم الكثير.

واقترح إقامة حفلات التخرج السنوية لكل خريجي الجامعات المصرية في الداخل والخارج.

 وأكد عميد طب المنصورة أنه يتلقى دعوة سنوية من جامعة "مانشستر" للمشاركة في حفل الخريجين وفي السنوات الأخيرة أصبحنا نتقابل في مصر، وكل ما نريده هو مزيدا من الانفتاح على العالم.

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