أكرم حسني: ضيوف الشرف بـ"الوصية" أثروا العمل الدرامي

أكد الفنان أكرم حسنى على أن تجربة مسلسل "الوصية" من التجارب المميزة التي تروق له خاصة بعد رد فعل الجمهور حول الحلقات الأولى من العمل الدرامي.

وقال حسنى لـ"الوطن"، كل قصة بالمسلسل تشتمل على ضيف شرف، منهم الفنان هشام عباس، أحمد فهمي، هشام ماجد، إسلام إبراهيم، محمود الليثي، كريم كوجاك، سارة سلامة، محمد ممدوح، فضيوف الشرف تسند العمل وتثقله فنيًا.

وأضاف، القصة خفيفة وتحتمل ظهور أكثر من ضيف شرف، ووجودهم يثرى العمل وتشعر المتفرج بأن العمل جيد ومصروف عليه، وهذا يعطيه تنوع وبالتالي نكسب جمهور جديد.