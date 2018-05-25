"نمرة": "احلم معايا" كان ولادة متعسرة.. ولم أتوقع نجاح "داري يا قلبي"

كشف الفنان حمزة نمرة عن الكثير من تفاصيل حياته الشخصية والفنية، وذلك عبر برنامج "صدة ردة" على راديو إينرجي تردد 92.1.

وقال حمزة إن الفن لعبة جماعية ولكن في الكثير يتم تسليط الضوء على شخص واحد ضمن تلك المجموعة وهنا ينسب له النجاح أو الفشل فيما يقدمه.

وأضاف نمرة أن الخط الفاصل بين الهواية والاحتراف هو قرار داخلى للشخص فإن قرر الفنان الاحتراف عليه تخصيص الوقت الكافي للتدريب والعمل".

وتابع نمرة: "أعتقد ألبوم احلم معايا هو بداية اتخاذى لقرار إنى هكمل غناء ودكة الاحتياط هو إنك تشتغل فى مجال مش بتحبه لاأك وقتها بتبقى جوه الملعب مستنى الفرصة، أما إنك لا تعمل مطلقاً فهذا يعني أنك في إصابة وحياتها تبتعد عن الملعب".

وعن كواليس البوم "احلم معايا"، قال" كان سبب اكمال طريق الفن، و لعبت فيه اشواط إضافية وأخد منى وقت كثير. فتم تنفيذه في 2001 و نزل في 2008، فكان زي الولادة المتعسرة".

وعن مفهوم الاستاد في حياته، قال "أكثرر استاد بحبه هو الحفلات اللايف و تفاعل الجمهور، وأحب استاد التلحين واستمتع به كثيرا، كذلك احب التوزيع رغم انه يحتاج وقت"، وأضاف "عزف الجيتار استاد لطيف ولكت غير متخصص فيه، وأتمني التدرب على العود بشكل أكثر ولكن هندسة الصوت أجد انها تستهلك وقت كبير رغم حبي لها".

وقال نمرة في حديثه "أغنية داري ياقلبي حققت نتيجة أعلى بكثير مما كنت اتوقع لها، فقد غنتها صدفه في أحد البرامج لأنها حزينة وحاسس بها لكن لم يخطر ببالى مطلقا أن تصبح هيت لان الهيتس حاليا هو اللايت، ولكن أحمد الله على كل هذا النجاح الذي وجدته بعد 4 سنين غياب"، وقال "كأس العالم الذي اتمناه دخول مجال الأطفال، وبشكل شخصي أسرتي زوجتي وأولادي".