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الوطن

المترو: الخط الثاني يقوم بـ664 رحلة يوميا خلال شهر رمضان

اليوم PM 06:10
كتب: توفيق شعبان
المترو: الخط الثاني يقوم بـ664 رحلة يوميا خلال شهر رمضان

مترو أنفاق الخط الثانى صورة أر شيفية

أكد المهندس علي الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أن الخط الثانى للمترو (شبرا الخيمة-المنيب)، يقوم يوميا خلال شهر رمضان المبارك بنحو 664 رحلة، بزمن تقاطر 3 دقائق، لافتًا إلى أنه يتم الدفع بقطارات إضافية لتخفيف زحام الركاب على أرصفة المحطات وقت الذروة.

وأفاد الفضالي، لـ"الوطن"، بإن الخط الثاني للمترو يحتاج نحو 4 مليار و400 مليون جنيه لتطويره وتحديثه، مشيرًا إلى أن جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها منذ صباح اليوم الجمعة، وأن جميع الرحلات تسير بشكل طبيعي.

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