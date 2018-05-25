المترو: الخط الثاني يقوم بـ664 رحلة يوميا خلال شهر رمضان

أكد المهندس علي الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أن الخط الثانى للمترو (شبرا الخيمة-المنيب)، يقوم يوميا خلال شهر رمضان المبارك بنحو 664 رحلة، بزمن تقاطر 3 دقائق، لافتًا إلى أنه يتم الدفع بقطارات إضافية لتخفيف زحام الركاب على أرصفة المحطات وقت الذروة.

وأفاد الفضالي، لـ"الوطن"، بإن الخط الثاني للمترو يحتاج نحو 4 مليار و400 مليون جنيه لتطويره وتحديثه، مشيرًا إلى أن جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها منذ صباح اليوم الجمعة، وأن جميع الرحلات تسير بشكل طبيعي.