تخصيص قطعة أرض لإنشاء محطة رفع صرف صحي بطما في سوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، عن موافقة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 500 متر مربع بناحية قرية سلامون مركز طما، بالإيجار الاسمي لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لإنشاء محطة رفع صرف صحي عليها، لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة.

وأضاف المحافظ أنه جار إنهاء إجراءات نقل الملكية، مكلفًا الوحدة المحلية بإزالة أي تعديات أو مخالفات محيطة بالمساحة المذكورة وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي، وتسليم الموقع إلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.