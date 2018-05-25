تسجيل الدخول

الوطن

تخصيص قطعة أرض لإنشاء محطة رفع صرف صحي بطما في سوهاج

منذ 54 دقيقة
كتب: خالد الغويط
تخصيص قطعة أرض لإنشاء محطة رفع صرف صحي بطما في سوهاج

صورة أرشيفية

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، عن موافقة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 500 متر مربع بناحية قرية سلامون مركز طما، بالإيجار الاسمي لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لإنشاء محطة رفع صرف صحي عليها، لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة.

وأضاف المحافظ أنه جار إنهاء إجراءات نقل الملكية، مكلفًا الوحدة المحلية بإزالة أي تعديات أو مخالفات محيطة بالمساحة المذكورة وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي، وتسليم الموقع إلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

 

أخبار متعلقة

"مياه سوهاج" تعقد دورات تدريبية للأئمة والقساوسة عن "الوعي المائي"

"مياه سوهاج" تعقد دورات تدريبية للأئمة والقساوسة عن "الوعي المائي"
تعاون مشترك بين مياه الشرب وجامعة سوهاج في مجال البحوث والاستشارات

تعاون مشترك بين مياه الشرب وجامعة سوهاج في مجال البحوث والاستشارات
"مياه سوهاج" تدرب طلاب الجامعة على المبادئ الأولية للسباكة

"مياه سوهاج" تدرب طلاب الجامعة على المبادئ الأولية للسباكة
توقيع اتفاقية تعاون مع "مياه الشرب" ومحافظة سوهاج ضمن قرض البنك الدولي

توقيع اتفاقية تعاون مع "مياه الشرب" ومحافظة سوهاج ضمن قرض البنك الدولي

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

أمطار رعدية وعواصف ترابية تضرب الوادي الجديد

أمطار رعدية وعواصف ترابية تضرب الوادي الجديد

ضبط 23 مخالفة تموينية ياميش ومكسرات مجهولة المصدر في الوادي الجديد

ضبط 23 مخالفة تموينية ياميش ومكسرات مجهولة المصدر في الوادي الجديد

سقوط تاجر مخدرات وبحوزته مليون و350 ألف قرص بمطروح

سقوط تاجر مخدرات وبحوزته مليون و350 ألف قرص بمطروح

رمضان في الغربة| يوسف في كوريا: "محروم من كل حاجة.. وبأكل زي الحرامية"

رمضان في الغربة| يوسف في كوريا: "محروم من كل حاجة.. وبأكل زي الحرامية"

"ثقافة الوادي الجديد" تنظم قافلة وسهرة وأمسية وعرض فني مساء اليوم

"ثقافة الوادي الجديد" تنظم قافلة وسهرة وأمسية وعرض فني مساء اليوم

اختيارات الوطن

أصل وفصل| "يا خراشي".. استغاثة المظلومين بأول شيخ للأزهر

أصل وفصل| "يا خراشي".. استغاثة المظلومين بأول شيخ للأزهر

من أرشيف السياسة| السادات حرص على مشاركة عبد الناصر فرحة نصر أكتوبر

من أرشيف السياسة| السادات حرص على مشاركة عبد الناصر فرحة نصر أكتوبر

في رحاب القدس| الغوانمة والأسباط والسلسلة.. مآذن تزين الأقصى

في رحاب القدس| الغوانمة والأسباط والسلسلة.. مآذن تزين الأقصى

الأكثر قراءة

عاجل