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الوطن

محافظ بني سويف يهنئ السيسي بذكرى انتصار العاشر من رمضان

منذ 30 دقيقة
كتب: عمرو رجب
محافظ بني سويف يهنئ السيسي بذكرى انتصار العاشر من رمضان

المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف

بعث المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وتضمنت البرقية: "يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة بني سويف، بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، أعادها الله على سيادتكم وعلى الشعب المصري بمزيد من التقدم والازدهار، وأن يوفقكم قائدا للمسيرة الوطنية، وناصرا للحق، وأن يحقق على أيديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها".

 كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من: المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وفضيلة الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، هنأهم فيها بهذه المناسبة الكريمة، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن ينعم على الشعب المصري العظيم بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

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