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الوطن

بوتين يلمح إلى احتمال بقائه في السلطة بعد انتهاء ولايته الرئاسية

منذ 29 دقيقة
كتب: (أ ف ب) -
بوتين يلمح إلى احتمال بقائه في السلطة بعد انتهاء ولايته الرئاسية

بوتين

ابقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، على الغموض حول مستقبله بعد ولايته الرئاسية الرابعة التي تنتهي في 2024، ملمحًا إلى أنه قد يصبح رئيسًا للوزراء مجددًا كما فعل عام 2008.

وقال خلال المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرغ، ردا على سؤال حول ما إذا سيغادر حقًا السلطة بعد 2024 "احترمت دائمًا الدستور الروسي ولا أزال، يحظر الدستور بوضوح أكثر من ولايتين متعاقبتين".

وأضاف "اليوم ابدأ ولايتي الثانية" قبل أن يذكر أنه في 2008 تخلى عن الرئاسة ليصبح رئيسًا للوزراء قبل أن يعود إلى الحكم بعد أربع سنوات.

وأعلن "تخليت عن منصب الرئيس لأن الدستور لا يسمح بالانتخاب لولاية رئاسية ثالثة، هذا كل ما في الأمر. إني مستعد لاحترام هذه القاعدة مستقبلاً"، ملمحًا أيضا إلى أنه قد يطبق الأسلوب نفسه ويصبح رئيسًا للوزراء مجددًا.

في 2008، بعد ولايته الثانية كرئيس عهد بوتين بالرئاسة إلى دميتري مدفيديف، لكن بوتين الذي تولى رئاسة الوزراء، بقي الرجل القوي لروسيا معلنًا مواقف في كافة الملفات الأساسية ومتخذًا القرارات الرئيسية بحسب مراقبين.

وفي مارس ردًا على سؤال لصحافي عشية فوزه في الانتخابات الرئاسية حول ولاية جديدة محتملة في 2030، استبعد بوتين هذه الفرضية قائلا "بالتأكيد تمزحون! ماذا ينبغي علي أن أفعل؟ أن ابقى هنا حتى سن المئة؟ لا.

وبوتين المولود في السابع من اكتوبر 1952 سيكون في الـ71 في 2024 عندما ينهي ولايته الرئاسية.

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