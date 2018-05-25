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الوطن

روسيا تمد فرنسا باليورانيوم المعالج

منذ 15 دقيقة
كتب: وكالات
روسيا تمد فرنسا باليورانيوم المعالج

صورة أرشيفية

وقعت موسكو وباريس على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي حزمة اتفاقيات تعاون في مجال الطاقة الذرية السلمية، منها اتفاقية ستقوم روسيا بموجبها بتوريد اليورانيوم المعالج إلى فرنسا.

وأبرمت الاتفاقية بين الشركتين الروسية "تكنوبروم إكسبورت" والفرنسية "Electricite de France SA"، وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد موافقة وكالة الطاقة الأوروبية على العقد.

 وحضر مراسم توقيع الاتفاقيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وصل أمس إلى مدينة سان بطرسبورغ للمشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

يذكر أن منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي ينعقد هذا العام بنسخته الـ22 تحت شعار "بناء اقتصاد الثقة"، في الفترة ما بين الـ24 والـ26 من مايو، ويعد منصة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد الروسي.

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