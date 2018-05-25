واشنطن تعرب عن قلقها من استهداف الحوثيين سفنا في البحر الأحمر

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، عن قلق البيت الأبيض إزاء استهداف جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن سفنا تجارية في البحر الأحمر.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن الولايات المتحدة منزعجة من هجوم صاروخي للحوثيين على سفينة شحن تركية على بعد 70 ميلا (112 كلم) قبالة ساحل اليمن، كانت تحاول توصيل 50 ألف طن من القمح إلى ميناء الصليف قرب الحديدة،وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف البيان أن تقارير وردت حول محاولة الحوثيين توجيه ضربة صاروخية إلى ناقلة نفط في البحر الأحمر.

وتابعت الوزارة: هذا يثبت مرة أخرى أن انتشار الصواريخ في اليمن تهديد حقيقي لكل الدول ويؤكد الحاجة للتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

وجددت الوزارة الاتهامات الموجهة إلى الحرس الثوري الإيراني بتأجيج نزاعات في دول أخرى ومحاولات لعرقلة التجارة الدولية.

وكانت وكالة "بلومبرج" أفادت، في 14 مايو، بأن صاروخا أصابت سفينة تابعة لشركة Ince Shipping Group (التي مقرها إسطنبول) كانت تحمل شحنة من القمح من روسيا إلى اليمن. وذكرت الوكالة أن الضربة لم تلحق أضرارا بالشحنة إلا أن السفينة تحتاج إلى ترميم.