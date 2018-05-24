اليمن تعلن "سقطري" محافظة منكوبة بعد إعصار "ماكونو" وتناشد لإغاثتها

أعلنت الحكومة اليمنية، مدينة أرخبيل سقطري جنوب البلاد، محافظة منكوبة، جراء الأضرار الكبيرة التي خلفها إعصار "ماكونو"، الذي ضربها مساء أمس الأربعاء، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض وعدن، عن المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، فجر اليوم الخميس 24 مايو، أن أرخبيل سقطري محافظة منكوبة بما لحق بها من أضرار بشرية ومادية وعلى كل المستويات، وتحتاج إلى مساعدات عاجلة لإسعاف المواطنين المحاصرين في قراهم أو المواطنين الذين يسكنون أعالي الجبال.

وأهاب بادي بالأشقاء في التحالف العربي والمنظمات الدولية تقديم المساعدة العاجلة للمنكوبين والمتضررين والغارقين، والذين جرفتهم السيول.

وكان محافظ سقطرى رمزي محروس، أعلن عبر صفحته في "فيسبوك"، أن الإمكانيات المتاحة في أرخبيل سقطرى غير قادرة للوقوف أمام آثار عاصفة ماكونو.

مناشداً دول التحالف وجميع الداعمين للتدخل العاجل للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإيواء والمساندة.

موضحاً أن عدد المفقودين في أرخبيل سقطرىوصل إلى 17 شخصا نتيجة غرق سفينتين وانجراف 3 سيارات نتيجة السيول، وأن غرفة عملية المحافظة تلقت بلاغات عن نزوح الأهالي من مساكنهم نتيجة الفيضانات وتدفق السيول في قرية بدهولة منطقة نوجد جنوب جزيرة سقطري.