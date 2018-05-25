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الوطن

بالصور| دورة تدريبة تهدف لإجادة أعمال الكنترول في كفر الشيخ

منذ 13 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
بالصور| دورة تدريبة تهدف لإجادة أعمال الكنترول في كفر الشيخ

دورة تدريبية بتعليم سيدى سالم فى كفر الشيخ

نظم قسم التدريب بإدارة سيدي سالم التعليمية بكفر الشيخ، سلسلة من التدريبات للمعلمين، برئاسة محمد حسن شتا، مدير عام الإدارة، وذلك على التدريب عن أعمال الكنترول، وكانت الفئة المستهدفة مجموعة من معلمي المرحلة الابتدائية والاعدادية لخلق كوادر جديدة قادرة على تبني أعمال كل ما يخص الكنترول.

وقال مدير عام الإدارة، إن هذا التدريب يأتي كنوع من التنمية المستدامة للمعلمين واستغلال الإجازة الصيفية في صقل قدرات المعلمين وضمن النشاط الصيفي وأنه سوف يتم عقد دورات تخصصية للمعلمين وتفعيل وحدات التدريب بالمدارس لتلبية احتياجات المعلمين التدريبية.

ومن جانبه قال سامي عبد الرحيم، رئيس قسم التدريب بالإدارة، إنه يتم تنفيذ تدريب المعلمين على استخدامات السبورة الذكية بمدرسة اللغات الرسمية وتدريب الإداريين على استخدامات الحاسب الآلي بمدرسة سيدي سالم الثانوية بنين، وتدريب المعلمين على أوفس 365 بمدرسة سيدي سالم الإعدادية بنات، وكذلك أعمال الكنترول بمركز التدريب، وأن هذه التدريبات تأتي تحت رعاية الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وإدارة التدريب بالمديرية، وإشراف محمد حسن شتا، مدير عام الإدارة.

 

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