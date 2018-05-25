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الوطن

أمين "الأعلى للإعلام": المجلس بصدد إصدار تقريره الثاني قريبا

منذ 40 دقيقة
كتب: أحمد البهنساوى
أمين "الأعلى للإعلام": المجلس بصدد إصدار تقريره الثاني قريبا

أحمد سليم أمين عام الأعلى للإعلام

قال أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس سيصدر تقريره الثاني، والذي يتضمن المعايير الإعلامية ومدونة السلوك الرياضي ومدونة السلوك الإعلامي الخاص بالدراما والفن.

وأضاف سليم خلال حوار له عبر قناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم، أن لائحة الجزاءات جرى الانتهاء منها مع قسم التشريع الخاص بمجلس الدولة بحيث يكون متاحا للإعلامي الجزاء والعقوبة والمخالفة. 

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر أول تقرير له عن حالة الإعلام بعد عام من تأسيسه حول حالة الإعلام في مصر، وتضمن التقرير الذي يأتي في 142 صفحة، 11 موضوعًا وهم: الخريطة الإعلامية والصحفية ويشمل حالة الإعلام في مصر، وتقرير الملاحظات الإعلامية، وتقرير حرية الرأي والتعبير، ثم نشاط المجلس، وتقرير لجنة الشكاوى، وشكاوى وآراء الجمهور، وحصاد لجنة التدريب، وتجاوزات الإعلام الرياضي، والإعلام وانتخابات الأندية، وتقرير لجنة الدراما، وتقرير شاشات رمضان 2017، وتقرير الأمين العام، وتوصيات لإصلاح أكبر مشاكل الإعلام وأخيرًا الوثائق ونشاط المجلس بالصور.

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