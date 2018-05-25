بدء اليوم الأفريقي العالمي لطلاب جامعة الأزهر

بدأت فعاليات اليوم الأفريقي العالمي لطلاب جامعة الأزهر، والذي تنظمه كلية التربية الرياضية بالتعاون مع الاتحاد العام للطلبة الأفارقة، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، وإشراف وحضور الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب.

وحضر الفعاليات عدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والخبراء، وحشد من طلاب الجامعة من الوافدين والمصريين المشاركين بفعاليات اليوم الأفريقي العالمي لطلاب جامعة الأزهر.