تسجيل الدخول

الوطن

بدء اليوم الأفريقي العالمي لطلاب جامعة الأزهر

منذ 38 دقيقة
كتب: سعيد حجازي
بدء اليوم الأفريقي العالمي لطلاب جامعة الأزهر

اليوم الأفريقي العالمي لطلاب جامعة الأزهر

بدأت فعاليات اليوم الأفريقي العالمي لطلاب جامعة الأزهر، والذي تنظمه كلية التربية الرياضية بالتعاون مع الاتحاد العام للطلبة الأفارقة، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، وإشراف وحضور الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب.

وحضر الفعاليات عدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والخبراء، وحشد من طلاب الجامعة من الوافدين والمصريين المشاركين بفعاليات اليوم الأفريقي العالمي لطلاب جامعة الأزهر.

أخبار متعلقة

وزير التعليم العالي يصدر قرارات بتعيين أعضاء هيئة التدريس في المعاهد

وزير التعليم العالي يصدر قرارات بتعيين أعضاء هيئة التدريس في المعاهد
رئيس جامعة بني سويف يمنع إجازات أعضاء هيئة التدريس خلال الامتحانات

رئيس جامعة بني سويف يمنع إجازات أعضاء هيئة التدريس خلال الامتحانات
رئيس جامعة الفيوم يهنئ أعضاء هيئة التدريس والعاملين بحلول شهر رمضان

رئيس جامعة الفيوم يهنئ أعضاء هيئة التدريس والعاملين بحلول شهر رمضان
تخصيص قطعة أرض لنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا

تخصيص قطعة أرض لنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

وزير الأوقاف يلتقي المرشحين للإدارة الوسطى والإشرافية غدا

وزير الأوقاف يلتقي المرشحين للإدارة الوسطى والإشرافية غدا

ضبط 194 قضية مخدرات خلال 24 ساعة بالمحافظات

ضبط 194 قضية مخدرات خلال 24 ساعة بالمحافظات

"الأمن العام" ينفذ 78 ألفا و192 حكما قضائيا في المحافظات خلال 24 ساعة

"الأمن العام" ينفذ 78 ألفا و192 حكما قضائيا في المحافظات خلال 24 ساعة

السفارة الروسية في لندن تطالب بريطانيا بالاعتذار

السفارة الروسية في لندن تطالب بريطانيا بالاعتذار

ضبط 10 آلاف و417 قرص مخدر بالمحافظات خلال 24 ساعة

ضبط 10 آلاف و417 قرص مخدر بالمحافظات خلال 24 ساعة

اختيارات الوطن

أصل وفصل| "يا خراشي".. استغاثة المظلومين بأول شيخ للأزهر

أصل وفصل| "يا خراشي".. استغاثة المظلومين بأول شيخ للأزهر

من أرشيف السياسة| السادات حرص على مشاركة عبد الناصر فرحة نصر أكتوبر

من أرشيف السياسة| السادات حرص على مشاركة عبد الناصر فرحة نصر أكتوبر

في رحاب القدس| الغوانمة والأسباط والسلسلة.. مآذن تزين الأقصى

في رحاب القدس| الغوانمة والأسباط والسلسلة.. مآذن تزين الأقصى

الأكثر قراءة

عاجل