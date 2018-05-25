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الوطن

إصابة 109 فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال

منذ 18 دقيقة
كتب: محمد علي حسن
إصابة 109 فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال

جانب من مسيرات العودة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم، عن إصابة 109 مواطنين بجراح مختلفة، بعد أن أطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز صوب المتظاهرين، على الشريط الحدودي.

وبدأت، عصر اليوم، فعاليات الجمعة التاسعة لمسيرات العودة الكبرى، والتي تحمل اسم "مستمرون رغم الحصار" .

يشار إلى أن الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، دعت الجماهير للمشاركة الواسعة، اليوم، تحت اسم "مستمرون رغم الحصار".

وحثت الهيئة، الجماهير، للخروج في المسيرات التي ستنطلق بعد عصر اليوم الجمعة باتجاه مخيمات العودة شرق محافظات قطاع غزة، كما دعت الجماهير في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، للانتفاض في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت إن "المشاركة وفاء لدماء زكية روت أرضنا وصنعت مجدنا، ووفاء للحرائر الماجدات، ولرجال أطهار أفنوا زهرات عمرهم أسراً خلف القضبان".

وشارك الآلاف في فعاليات الجمعة الماضية التي كانت الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، حيث تبدأ الفعاليات بعد العصر، بخلاف الجمع التي سبقتها حيث كانت تتجمع الحشود قبيل وبعيد صلاة الجمعة.

وشاركت قيادات فلسطينية في المسيرات، وعلى رأسهم قادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

ووصلت حصيلة الشهداء منذ بدء مسيرة العودة إلى 114 شهيداً و13190 إصابة منها 330 بجراح خطيرة.

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