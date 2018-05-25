وزير الأوقاف يلتقي المرشحين للإدارة الوسطى والإشرافية غدا

يلتقي وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، بالمرشحين لوظائف الإدارة الوسطى على مستوى مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمفتشين سواء من القائمين بالأعمال من المنتدبين أو من المتقدمين الجدد من الأئمة.

يذكر أن جميع المرشحين للمقابلة هم ممن اجتازوا الاختبارات العلمية المؤهلة، وقالت الوزارة في بيان: "إيمانا من الوزارة بإعلاء قيمة العلم والثقافة، وإفساح الطريق أمام العلماء والمثقفين من أبناء الوزارة لتولي المهام العلمية والإدارية والقيادية بالوزارة، في إطار علمية التحديث والتطوير المؤسسي الشامل الذي تقوم به الوزارة، والذي أخذ يؤتي ثماره على أرض الواقع".

وأضافت: "لا سبيل لتولي أي عمل قيادي أو إداري، أو علمي بالمساجد الكبرى والمدارس العلمية والقرآنية إلا بالجهد والعرق والتميز، وفي سبيل ذلك تكثف الوزارة جهودها في مجال التأهيل والتدريب، وستضاعف جهودها أضعافا مضاعفة تجعل من التأهيل والتدريب المستمر أولوية قصوى، ولا سيما في مجالات: تصحيح المفاهيم الخاطئة، وفهم التحديات المعاصرة، ومفاهيم الأمن القومي، وترسيخ القيم الأخلاقية، وتعميق الانتماء الوطني، وفهم أبعاد حروب الجيل الرابع والجيل الخامس، وإتقان اللغات الأجنبية، وإتقان علوم الحاسب الآلي، وخبرة التعامل مع مواقع التواصل الحديثة والعصرية".