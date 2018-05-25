تسجيل الدخول

الوطن

وزير الأوقاف يلتقي المرشحين للإدارة الوسطى والإشرافية غدا

منذ 5 دقيقة
كتب: سعيد حجازي
وزير الأوقاف يلتقي المرشحين للإدارة الوسطى والإشرافية غدا

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

يلتقي وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، بالمرشحين لوظائف الإدارة الوسطى على مستوى مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمفتشين سواء من القائمين بالأعمال من المنتدبين أو من المتقدمين الجدد من الأئمة.

يذكر أن جميع المرشحين للمقابلة هم ممن اجتازوا الاختبارات العلمية المؤهلة، وقالت الوزارة في بيان: "إيمانا من الوزارة بإعلاء قيمة العلم والثقافة، وإفساح الطريق أمام العلماء والمثقفين من أبناء الوزارة لتولي المهام العلمية والإدارية والقيادية بالوزارة، في إطار علمية التحديث والتطوير المؤسسي الشامل الذي تقوم به الوزارة، والذي أخذ يؤتي ثماره على أرض الواقع".

وأضافت: "لا سبيل لتولي أي عمل قيادي أو إداري، أو علمي بالمساجد الكبرى والمدارس العلمية والقرآنية إلا بالجهد والعرق والتميز، وفي سبيل ذلك تكثف الوزارة جهودها في مجال التأهيل والتدريب، وستضاعف جهودها أضعافا مضاعفة تجعل من التأهيل والتدريب المستمر أولوية قصوى، ولا سيما في مجالات: تصحيح المفاهيم الخاطئة، وفهم التحديات المعاصرة، ومفاهيم الأمن القومي، وترسيخ القيم الأخلاقية، وتعميق الانتماء الوطني، وفهم أبعاد حروب الجيل الرابع والجيل الخامس، وإتقان اللغات الأجنبية، وإتقان علوم الحاسب الآلي، وخبرة التعامل مع مواقع التواصل الحديثة والعصرية".

أخبار متعلقة

اليوم.. أسامة كمال يناقش كيف تدار الأحياء على أرض الواقع

اليوم.. أسامة كمال يناقش كيف تدار الأحياء على أرض الواقع
نقيب المعلمين: الرئيس السيسي حقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع

نقيب المعلمين: الرئيس السيسي حقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع
عزة مجاهد: تعاملت مع شخصيات حقيقية في أرض الواقع لعيون "فوق السحاب"

عزة مجاهد: تعاملت مع شخصيات حقيقية في أرض الواقع لعيون "فوق السحاب"
الوطنية للانتخابات: لا نرغب من وسائل الإعلام سوى نقل ما في أرض الواقع

الوطنية للانتخابات: لا نرغب من وسائل الإعلام سوى نقل ما في أرض الواقع

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

وزير الأوقاف يلتقي المرشحين للإدارة الوسطى والإشرافية غدا

وزير الأوقاف يلتقي المرشحين للإدارة الوسطى والإشرافية غدا

ضبط 194 قضية مخدرات خلال 24 ساعة بالمحافظات

ضبط 194 قضية مخدرات خلال 24 ساعة بالمحافظات

"الأمن العام" ينفذ 78 ألفا و192 حكما قضائيا في المحافظات خلال 24 ساعة

"الأمن العام" ينفذ 78 ألفا و192 حكما قضائيا في المحافظات خلال 24 ساعة

السفارة الروسية في لندن تطالب بريطانيا بالاعتذار

السفارة الروسية في لندن تطالب بريطانيا بالاعتذار

ضبط 10 آلاف و417 قرص مخدر بالمحافظات خلال 24 ساعة

ضبط 10 آلاف و417 قرص مخدر بالمحافظات خلال 24 ساعة

اختيارات الوطن

أصل وفصل| "يا خراشي".. استغاثة المظلومين بأول شيخ للأزهر

أصل وفصل| "يا خراشي".. استغاثة المظلومين بأول شيخ للأزهر

من أرشيف السياسة| السادات حرص على مشاركة عبد الناصر فرحة نصر أكتوبر

من أرشيف السياسة| السادات حرص على مشاركة عبد الناصر فرحة نصر أكتوبر

في رحاب القدس| الغوانمة والأسباط والسلسلة.. مآذن تزين الأقصى

في رحاب القدس| الغوانمة والأسباط والسلسلة.. مآذن تزين الأقصى

الأكثر قراءة

عاجل