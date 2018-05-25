بوتين يدعو لحضور "القمة العالمية للصناعة والتصنيع" في روسيا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي المشاركين بالمنتدى حضور القمة العالمية للصناعة والتصنيع المزمع عقدها بمدينة يكاترينبورج الروسية العام القادم.

وقال الرئيس بوتين في كلمة خلال الجلسة العامة للمنتدى المذكور:" أنتهز هذه الفرصة لدعوتكم جميعا حضور أعمال القمة العالمية الثانية للصناعة والتصنيع​​​، التي ستعقد في العام المقبل في منطقة الأورال بمدينة يكاتيرينبورج".

وأوضح الرئيس الروسي، أن القمة ستبحث القضايا المتعلقة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة في مجالي الاقتصاد والصناعة وغيرهما من القطاعات الأخرى،وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

جدير بالذكر، أن مدينة يكاترينبورج الروسية ستستضيف في يوليو من العام 2019 للمرة الأولى "القمة العالمية للصناعة والتصنيع" والتي تعد أول منتدى يلتزم بوضع خارطة طريق للقطاع الصناعي العالمي.