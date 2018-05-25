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الوطن

«المركزى»: مصر سددت ٢١٫٢ مليار دولار ديوناً خارجية خلال ٤ سنوات

أمس PM 11:49
كتب: إسماعيل حماد

من النسخة الورقية

العدد : 2218

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«المركزى»: مصر سددت ٢١٫٢ مليار دولار ديوناً خارجية خلال ٤ سنوات

البنك المركزي - صورة أرشيفية

سددت مصر ديوناً خارجية بقيمة ٢١٫٢ مليار دولار خلال ٤ سنوات تزامناً مع الفترة الأولى من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، تتضمن أقساطاً بقيمة ١٧.٧٧٩ مليار دولار، وفوائد بنحو ٣٫٤٣٣ مليار دولار.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزى أن مصر قامت فى السنوات الأربع من بداية ٢٠١٤ إلى نهاية ٢٠١٧، بالوفاء بالتزاماتها تجاه العالم الخارجى فيما يخص أقساط الديون الخارجية وفوائدها، التى تتضمن قروضاً ثنائية مُعاداً جدولتها ومستحقات دول نادى باريس والمؤسسات الدولية والإقليمية والسندات والصكوك المصرية المطروحة بالعملات الأجنبية فى العالم والودائع والقروض قصيرة وطويلة الأجل.

السداد تضمّن أقساطاً بقيمة 17 ملياراً.. ومصادر: الدين الخارجى غير مقلق

وأكدت مصادر مصرفية بارزة لـ«الوطن» أن مصر لم تتأخر يوماً عن الوفاء بالتزاماتها الخارجية حتى فى أصعب الظروف التى مرت بها على مدار الفترات الماضية، ولفت إلى أن تنفيذ البنك المركزى إصلاحـات قوية على السياســة النقدية أدى إلى تعزيز موارد النقد الأجنبى للبلاد وأسهم فى تدعيم الاحتياطى النقدى الأجنبى ليتجاوز مستوى ٤٤ مليار دولار بنهاية أبريل المــاضى.

وأوضح أنه على الرغم من ارتفاع الدين الخارجى للبلاد، فإنه لا يزال فى الحدود الآمنة، وأن مصر لا تزال قادرة على سداد الديون الخارجية خلال الفترة المقبلة.

من جهته، قال هانى عادل، الخبير المصرفى، إن مصر أثبتت فعلاً أنها قادرة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية فى الظروف الصعبة، وهو ما شهدناه من سداد الديون الخارجية ورد الودائع العربية فى مواعيدها ومنها مستحقات قطر وغيرها.

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