تسجيل الدخول

الوطن

شكري يغادر إلى إثيوبيا لحضور اجتماعات "إصلاح الاتحاد الإفريقي"

منذ 41 دقيقة
كتب: (أ.ش.أ)
شكري يغادر إلى إثيوبيا لحضور اجتماعات "إصلاح الاتحاد الإفريقي"

وزير الخارجية-سامح شكري-صورة أرشيفية

غادر وزير الخارجية، سامح شكري، القاهرة، مساء الجمعة، متوجها إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في اجتماعات الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، المقرر عقدها غدا السبت، بمقر الاتحاد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبوزيد، في وقت سابق اليوم، أن الاجتماع يأتي في إطار حرص مصر على التعجيل بتنفيذ بعض مقترحات الإصلاح المؤسسي في الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى تحقيق التوافق حول مسار عملية الإصلاح بين الدول الأعضاء.

ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية، نيابة عن رئيس الجمهورية، في اجتماع هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي، باعتبار أن رئيس الجمهورية عضوا في "الترويكا الرئاسية للإصلاح".

أخبار متعلقة

"شكري" يلتقي وزيري خارجية السودان وأوغندا على هامش "تنفيذي الاتحاد الإفريقي"

"شكري" يلتقي وزيري خارجية السودان وأوغندا على هامش "تنفيذي الاتحاد الإفريقي"
شكري يبحث مع العمامرة ترشيد ميزانية الاتحاد الإفريقي

شكري يبحث مع العمامرة ترشيد ميزانية الاتحاد الإفريقي
اليوم.. شكري يرأس وفد مصر باجتماعات "تنفيذي الاتحاد الإفريقي"

اليوم.. شكري يرأس وفد مصر باجتماعات "تنفيذي الاتحاد الإفريقي"
سامح شكري يدعو لانتخاب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ونائبه

سامح شكري يدعو لانتخاب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ونائبه
شكري يتوجه إلى إثيوبيا للمشاركة في "تمهيدات" قمة الاتحاد الإفريقي

شكري يتوجه إلى إثيوبيا للمشاركة في "تمهيدات" قمة الاتحاد الإفريقي

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

الداخلية الروسية تستعرض درعا صاعقا كهربائيا جديدا طورته

الداخلية الروسية تستعرض درعا صاعقا كهربائيا جديدا طورته

بوتين: على الغرب ألا يتجاوز الخط الأحمر

بوتين: على الغرب ألا يتجاوز الخط الأحمر

الرئيس الروسي: الحوار بين واشنطن وبيونج يانج مهم أيا كان مستواه

الرئيس الروسي: الحوار بين واشنطن وبيونج يانج مهم أيا كان مستواه

نائب رئيس جامعة الأزهر: علاقة مصر بإفريقيا تاريخية

نائب رئيس جامعة الأزهر: علاقة مصر بإفريقيا تاريخية

صور| أكبر هرم من ورق التواليت في العالم بولاية ويسكنسون يدخل "جينيس"

صور| أكبر هرم من ورق التواليت في العالم بولاية ويسكنسون يدخل "جينيس"

اختيارات الوطن

أصل وفصل| "يا خراشي".. استغاثة المظلومين بأول شيخ للأزهر

أصل وفصل| "يا خراشي".. استغاثة المظلومين بأول شيخ للأزهر

من أرشيف السياسة| السادات حرص على مشاركة عبد الناصر فرحة نصر أكتوبر

من أرشيف السياسة| السادات حرص على مشاركة عبد الناصر فرحة نصر أكتوبر

في رحاب القدس| الغوانمة والأسباط والسلسلة.. مآذن تزين الأقصى

في رحاب القدس| الغوانمة والأسباط والسلسلة.. مآذن تزين الأقصى

الأكثر قراءة

عاجل