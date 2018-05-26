شكري يغادر إلى إثيوبيا لحضور اجتماعات "إصلاح الاتحاد الإفريقي"

غادر وزير الخارجية، سامح شكري، القاهرة، مساء الجمعة، متوجها إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في اجتماعات الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، المقرر عقدها غدا السبت، بمقر الاتحاد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبوزيد، في وقت سابق اليوم، أن الاجتماع يأتي في إطار حرص مصر على التعجيل بتنفيذ بعض مقترحات الإصلاح المؤسسي في الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى تحقيق التوافق حول مسار عملية الإصلاح بين الدول الأعضاء.

ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية، نيابة عن رئيس الجمهورية، في اجتماع هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي، باعتبار أن رئيس الجمهورية عضوا في "الترويكا الرئاسية للإصلاح".