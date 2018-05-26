الرئيس الروسي: الحوار بين واشنطن وبيونج يانج مهم أيا كان مستواه

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الحوار بين واشنطن وبيونج يانج مهم أيا كان مستواه، كشرط لا بد منه للحصول إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وقال بوتين، في لقاء مع رؤساء تحرير أبرز وسائل الإعلام العالمية نظمته وكالة "تاس" الروسية على هامش أعمال منتدى بطرسبورج الاقتصادي العالمي: "باعتقادنا إن المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، أيا كان مستواها، وخاصة على المستوى الحكومي الأعلى، أمر بالغ الأهمية، فمن المشكوك فيه أن يكون ممكنا حل معضلة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية من دونها"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشار بوتين إلى، أن الطريق إلى تجريد المنطقة بالكامل من الأسلحة النووية يمر بمنح بيونج يانج ضمانات احترام سيادتها وأمنها، وحقها في تقرير مصيرها.

وجاءت تصريحات بوتين وسط غموض لا يزال سائدا، حول لقاء القمة المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في الموعد المحدد له، 12 يونيو.

وفي وقت سابق من اليوم، لم يستبعد ترامب عقد هذا اللقاء في الموعد نفسه، بعد أن أعرب عن رضاه لرد بيونغ يانغ "الودود والبناء" على قراره، الخميس، إلغاء اللقاء المرتقب مع كيم، على خلفية تصريح هذا الأخير والذي وصفه ترامب بأن الزعيم الكوري الشمالي أظهر فيه "غضبه وعداءه المفتوح".