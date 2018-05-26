بالفيديو| دراما رمضان 2018 تعتمد "الفلاش باك" 

بعد الأسبوع الأول من الماراثون الرمضاني، بدأت الخطوط العريضة لمسسلسلات رمضان تتضح معالمها، حيث إن بعض الاعمال اعتمدت في صناعتها على استرجاع وقائع للأحداث القديمة "الفلاش باك"، للاعتماد عليها في بناء القصة والمشهد الدرامي.

في مسلسل "رحيم"، الذي يجسد بطولته الفنان ياسر جلال ومحمد رياض، يتخللة مشاهد "الفلاش باك" حيث يسترجع البطل "رحيم" أحداث ووقائع حدثت له قبل القبض عليه خلال أحداث الثورة، ورحلة "رحيم" للبحث عن مستندات تحويلات مبالغ كبيرة خارج البلاد.

وتضمن مسلسل "طايع" "الفلاش باك"، ليسترجع "طايع" عمرو يوسف، بعض الأحداث والذكريات منها طريقه إلى المقبرة الأثرية القديمة التي كان والده ياخذه إليها، والمسلسل يشارك في بطولته إلى جانب عمرو يوسف صبا مبارك وعمرو عبد الجليل وعدد من النجوم.

كما تخلل مسلسل "نسر الصعيد"، بطولة محمد رمضان الذي يقدم فية دورين "صالح القناوي" الأب و"زين" الابن، حيث يسترجع "زين" بعض الأحداث التي تجمعه بوالده، كما يسترجع موقف قام فيه بعض الاشخاص بدس بعض المواد المخدرة له.

مسلسل "أيوب" بطولة مصطفى شعبان وآيتن عامر وعدد من النجوم، يستعيد "أيوب" مصطفى شعبان ذكرياته الماضية وهو في السجن للانتقام من أصدقائه وبعض الأقارب ممن تسببوا في سجنه ويتذكر ما فعلوه به ليخطط في كيفية الانتقام منهم وأخذ حقه.