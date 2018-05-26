تسجيل الدخول

الوطن

بالفيديو| دراما رمضان 2018 تعتمد "الفلاش باك" 

اليوم AM 01:31
كتب: عبدالله مجدي
بالفيديو| دراما رمضان 2018 تعتمد "الفلاش باك" 

مشهد من مسلسل "رحيم"

بعد الأسبوع الأول من الماراثون الرمضاني، بدأت الخطوط العريضة لمسسلسلات رمضان تتضح معالمها، حيث إن بعض الاعمال اعتمدت في صناعتها على استرجاع وقائع للأحداث القديمة "الفلاش باك"، للاعتماد عليها في بناء القصة والمشهد الدرامي.

في مسلسل "رحيم"، الذي يجسد بطولته الفنان ياسر جلال ومحمد رياض، يتخللة مشاهد "الفلاش باك" حيث يسترجع البطل "رحيم" أحداث ووقائع حدثت له قبل القبض عليه خلال أحداث الثورة، ورحلة "رحيم" للبحث عن مستندات تحويلات مبالغ كبيرة خارج البلاد.

وتضمن مسلسل "طايع" "الفلاش باك"، ليسترجع "طايع" عمرو يوسف، بعض الأحداث والذكريات منها طريقه إلى المقبرة الأثرية القديمة التي كان والده ياخذه إليها، والمسلسل يشارك في بطولته إلى جانب عمرو يوسف صبا مبارك وعمرو عبد الجليل وعدد من النجوم.

كما تخلل مسلسل "نسر الصعيد"، بطولة محمد رمضان الذي يقدم فية دورين "صالح القناوي" الأب و"زين" الابن، حيث يسترجع "زين" بعض الأحداث التي تجمعه بوالده، كما يسترجع موقف قام فيه بعض الاشخاص بدس بعض المواد المخدرة له.

مسلسل "أيوب" بطولة مصطفى شعبان وآيتن عامر وعدد من النجوم، يستعيد "أيوب" مصطفى شعبان ذكرياته الماضية وهو في السجن للانتقام من أصدقائه وبعض الأقارب ممن تسببوا في سجنه ويتذكر ما فعلوه به ليخطط في كيفية الانتقام منهم وأخذ حقه.

 

 

أخبار متعلقة

«الأعلى للإعلام»: عادل إمام خارج التجاوزات بمرصد دراما رمضان

«الأعلى للإعلام»: عادل إمام خارج التجاوزات بمرصد دراما رمضان
ملاحظات «الأعلى للإعلام» عن دراما رمضان: «شتائم وتدخين وشرب خمور»

ملاحظات «الأعلى للإعلام» عن دراما رمضان: «شتائم وتدخين وشرب خمور»
"الوطن" تنشر نص التقرير الأسبوعي الأول للأعلى للإعلام حول دراما رمضان

"الوطن" تنشر نص التقرير الأسبوعي الأول للأعلى للإعلام حول دراما رمضان
"أيوب" و"طايع" و"رحيم" خلف القضبان.. "ياما في دراما رمضان مساجين"

"أيوب" و"طايع" و"رحيم" خلف القضبان.. "ياما في دراما رمضان مساجين"
تشفي وسرقة وخيانة بين الأهل.. دراما رمضان ترفع شعار "الدم أصبح ماية"

تشفي وسرقة وخيانة بين الأهل.. دراما رمضان ترفع شعار "الدم أصبح ماية"

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

غضب في بني سويف بسبب مسلسل "سك على بناتك": "لسنا مادة للسخرية"

غضب في بني سويف بسبب مسلسل "سك على بناتك": "لسنا مادة للسخرية"

"الإنقاذ النهري" ينتشل جثة شاب من النيل أمام قرية "بطرة" في الدقهلية

"الإنقاذ النهري" ينتشل جثة شاب من النيل أمام قرية "بطرة" في الدقهلية

شاهد مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم 26/5/2018

شاهد مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم 26/5/2018

نسي طفلته في السيارة لساعات فتوفيت من شدة الحر

نسي طفلته في السيارة لساعات فتوفيت من شدة الحر

نصائح للتغلب على "الحموضة" في رمضان

نصائح للتغلب على "الحموضة" في رمضان

اختيارات الوطن

أصل وفصل| "يا خراشي".. استغاثة المظلومين بأول شيخ للأزهر

أصل وفصل| "يا خراشي".. استغاثة المظلومين بأول شيخ للأزهر

من أرشيف السياسة| السادات حرص على مشاركة عبد الناصر فرحة نصر أكتوبر

من أرشيف السياسة| السادات حرص على مشاركة عبد الناصر فرحة نصر أكتوبر

في رحاب القدس| الغوانمة والأسباط والسلسلة.. مآذن تزين الأقصى

في رحاب القدس| الغوانمة والأسباط والسلسلة.. مآذن تزين الأقصى

الأكثر قراءة

عاجل