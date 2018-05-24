"الوطن" تنشر نص التقرير الأسبوعي الأول للأعلى للإعلام حول دراما رمضان

حصلت "الوطن" على التقرير الأسبوعي الأول الذي أصدره المجلس الأعلى الإعلام، لتنظيم ويرصد مخالفات الدراما الرمضانية، وتبين من التقرير حصول مسلسلات "ربع رومي" و"سك على اخواتك" و"أيوب" على النصيب الأكبر من المخالفات.

وفيما يلي نص التقرير وبيان إحصائي بالمخالفات:

مسلسل سك على اخواتك:

حلقة 16/5

ابو امك على ربيع متحدثا بشكل متلعثم كرجل عجوز.

حلقة 20/5

- سلوى خطاب لأحد شباب القرية " ياخاين يابن الخاينة بتراقبنى يابن الواطية" .

- سويلم مخاطبآ الأوفس بوى "مين الحيوان إللى مشغلك".

- كريم عفيفى مخاطبآ زوجة غريب "يابنت الجزمة إنتى" فرد عليه غريب قائلآ "ياولد الفرطوس".

- سويلم ساخرآ من ثورة 25 يناير و30 يونيو وهو يغازل السكرتيرة جميلة "عملنا ثورتين 25 و30 و35 و45 و 60".

- سخر سويلم من الأوفس بوى لأنه ألدغ فى حرف الراء .

- مدير مكتب جيجى داى لسويلم مش هستحمل أكتر من كده فرد عليه سويلم ساخرآ "أمك اسمها ابو الفدا".

- سويلم مخاطبآ شريف المحامى عن جميلة السكرتيرة " جميلة مش هديها الأمان أنا هديها بوسة ، لما تبرد مين يدفيها ".

- سويلم مخاطبآ جميلة السكرتيرة بعد أن شاهدها على الكاميرا تتحدث مع أحد الرجال "إحنا نأجرها مفروش الشركة دى ، نبعت نجيب مزة ولا الدنيا ظابطة معاكوا كده ، طب نبعت نجيب خمرة ، كان بيعمل إيه الراجل ده على سريرى قصدى مكتبى .. الله يخربيت أبوكم ".

- سكرتيرة هادى الجيار بعد أن أعطى للخادم فوزى أجازة لينفرد بها "أجازة 3 أيام يامفترى فرد عليها تحبى ارفدهولك ".

مسلسل ربع رومي:

حلقة 16/5

بيومى للمرضة اثناء اجراء عملية جراحة لمولوده الثاني دكتور طاهر تانى قولى له ميحفش المره دى كفاية المره اللى فاتت واللى حصل.

قال لهاله فاخر زوجته فكريني نركب للواد التاني دعامة.

حلقة 20/5

- مصطفى خاطر لخطيبته ميرنا جميل (ليلى مراد ) اعملى حسابك بعد الجواز ما فيش الشيفون ده "تقلعيه علطول" احنا كده ياأبيض يا أسود .

الأب (سامى مغاورى ) ادخلى جوه يا ليلى ...خاطر : سيبها تطرى القاعده .

- مصطفى خاطر لوالد ليلى (سامى مغاورى) : بالبلدى كده احنا جايين نحجزها هندفع deposite والأب يرد : حتى لو دفعت depositeلو جالى بعد ساعه واحد هيدفع أكتر حشيلهاله ...وخاطر يرد ما انا موجود انا هدفع deposite والاب : ما أنا هردلك ال deposite بتاعك انا ما بدخلش على بيتى deposite حرام.

حلقة 22/5

- يسخر من د. بكار : ده عينيه كلها احلام ده شكل احلام و د. بكار يعكس عيناه .(سخرية من الفنانة احلام)

- محمد سلام لخاطر: نور الخروف ده مش ابوك - خاطر:عرفت منين؟

- سلام: لية ابوك اكبر من لية الخروف ده بكتير - خاطر انت كنت مركز مع لية ابوك ده انت رخيص يلا .

- مسلسل: ايوب

- حلقة 17/5

- ايتن عامر تقول لوالدتها" النسوان ابتدت تتمصمص علينا .

- حلقة 19/5

حوار خادش للحياء العام تم بين منصور وزوجته فى غرفة النوم : قومي يا بت مشبعتش منك يا بت . فترد عليه : شكلك ما بتشبعش خالص فيرد الزوج اعملى حسابك جوزك ما يشبعش.

- حلقة يوم 20/5

- مشهد بين المحامى منصور (دياب) و المعلم حسن الوحش(محمد لطفى) يقول منصور : معرفش انا البت دى عجباك أوى ليه ... النسوان كتير اشمعنى دى ...المعلم حسن الوحش : "البحر بيحب الزياده ومن حق الكبير يدلع والصغير يتراضى" ,, متابعاً حواره ......بت ولاده .

- المعلم حسن يعطى المحامى منصور شريط حبوب "مخدرات" للمره الثانيه بالمسلسل قائلا له أنا هظبطك عشان تمخمخ خده ده عشان يفوقك ويروقك من البلاوى اللى انته فيها خد دى " معطيه شريط مخدرات " مستكملاً فكر كده ومخمخ انته وأنا حظرفك الفكه "الفاظ متدنيه "

- المحامى منصور الا انته بقيت نحنوح أوى كده من امتى ...المعلم حسن متابعاً حواره" أما حتة ودكه " الله يخربيت أم ده ماتش.

- مشهد بين سماح أيتن عامر وزوجها المحامى منصور بالمركب النيلى سماح : نيل لما ينيلك يابعيد "ده ايه النتانه اللى انته فيها دى "والزوج منصور يرد : اقفلى البكابورت اللى اتفتح ده علينا فضحتينا الله يفضح أمك " تدنى الحوار بين الزوج وزوجته".

- مشهد أخر بين سماح ومنصور داخل البيت انفعال سماح على منصور ومنصور يساومها بالفلوس قائلا: طب اللى يديكى 20 الف تعمليله ايه وسماح ترد : أعمل اللى هوه عاوزه بس يقشر" مشهد متكرر لغرفه النوم بين سماح ومنصور .

- مسلسل 30 ليلة وليلة:

§ صديقتها: تصدقى ان الحيوان جوزى رجع بدرى من الشغل، قولت هيدلعنى .. لقيتة ساب نور الاوضة مفتوح ونام، قولتلة سايب النور مفتوح ليه .. قالى لما بشوفك بالليل بتخض.

( الفاظ سوقية وإهانة للرجل)

مسلسل: خفة يد:

- حلقة 17/5

محمد سلام لأبو شريكه " هبيه الست دى شايلة حله ليه ؟ الفنان ده تمثال المرأة التى تغرف ... تغرف مين؟".

حلقة يوم 18/5

مشهد رانيا تعرض على موظف الاثار ان تذهب معه الى غرفته بالفندق لتشاهد صور التمثال الفرعونى ... فيقول لها : كده هتبقى خيانه للمدام ..وانا نفسي اخونها من زمان.

حلقة 19/5

- سعاد فتاة ليل تقول لكريم : ايه يا كريم انت عامل حفلة عليا مع صحابك هو السوق كان متعطش للدرجة دى.

- مسلسل: ابو عمر المصرى:

حلقة 19/5

احتوت الحلقة على مشهد قتل امام طفل بقتل احمد عز لشيخ التنظيم امام ابنه.

مسلسل واكلينها والعه:

حلقة 17/5

شريف : انا هكلم حسام بتاعه " في حديثه عن الروبوت" الصديق: حسام بتاعه ازاي يعنى ... شريف: اقصد اللى جايبه يعنى .

حلقة 20/5

- – مصطفي في حديثه مع (بوسي) بعد ان رقصت له : الرجاله مبقتش تهتم بالشمعدان .. بقت مركزه علي حاجات تانيه) ونظر الي منطقة الصدر .

- مصطفي لبوسي : خلينا فيكي يا مزة السنين ... ما تقومي تهزي هزتين ونستفيد بالوقت قبل ام مروان ما تيجي .

- – عادل يخرج من الغرفه فيجد صوره لامه ببدلة الرقص فيقول : الله يحرقك يا شيخه اكتر ما انت محروقه .

- – عم جادليو متحدثا عن ام عادل : مامتك عمرها ما حاشت حاجه عن حد .. عادل: ما هي دي المصيبه يا ريتها كانت حاشت .... انطق بقي كانت ماشيه مع مين؟ .. عم جادليو : امك كانت ماشيه مع الملك .

- – عادل لامه : انا عرفت ابويا مين .. امه : مستحيل اذا كنت انا نفسي مش عارفه ... عادل : حرام عليكي انا عايز اعرف ابويا مين .. امه : طب روح افتح الباب... فيقوم عادل بفتح الباب فيدخل مجموعة من الرجال .

- – ام عادل تحاول ان تقنع مصطفى بالانتحار ليتحول الي روح .

- مسلسل :عزمى واشجان:

حلقة 17/5

هو انا مينفعش اقعد احمد ربنا على النعم اللى انا فيها زوج صالح وطفل ابن جزمة عمال يوقع الأكل على الارض.

قبل ما اقابل نجوى كنت مقضيها تلزيق فى الاتوبيسات اتحرشت بنص بنات البلد لحد ما شوفتها والمارش دار والشوكمان اتنطر - ويقول له احد المارة يعنى هو اللى خلقها مخلقش غيرها ده النسوان على قفا من يشيل فرد الرداد نجوى بنت محترمة يكفى انها ما مشيتش غير مع 12 واحد بس.

لمى نفسك يا بت بدل ما اوريكي العين الحمرا. ردت عليه: طب حمرا.

قول عزمى : يا دوب الهنش متغير.

مسلسل لعنة كارما:

حلقة يوم 17/5

شرين: حق ربنا 5% عشان يرضى علينا ويبارك لنا كده.. رد محمد سليمان ظاظا بتاعت ربنا.

محمد سليمان قال لإحدى الممثلات ان الطبيب النفسي نصحه ان يرسم احدى الجميلات فقالت له هنا ؟ قال: هنا ماينفعش .. لازم ارسمك جوه.. عشان ارسمك بضمير.

حلقة يوم 19/5

- شيرين : عن صاحب معرض سيارات هو اللى اسود وقلبه اسود وضميره اسود وهو كمان صرمة وجزمة ويستاهل.

- مشاهد ضابط شرطة يضرب مواطن على وجهه ( ترسيخ صورة سيئة عن ضباط الشرطة).

حلقة يوم 20/5

- مشهد يصور والد هيفاء داخل السجن ويجتمع عليه مجموعة من المساجين ويضربونه ضربا مبرحا على مرأى من مسئولين السجن . (لعدم اعطاءه معلومات عن ابنته للضابط السابق الذي حضر لاستجوابه داخل السجن) وهو مشهد مسئ لجهاز الشرطة.

- مسلسل : ليالي اوجيني:

حلقة يوم 17/5

انتى ما ينفعش تعوزى انت تتعازى بس، انتى مينفعش تكونى غير ليا يا زباله علشان كفايه انى رضيت بيكى.

مسلسل : قانون عمر:

حلقة يوم 17/5

احد المساجين يقول لحماده هلال وهويرتدى بشكير ابيض ماسحا على رجله " عايز اتمسح فيك" ويحاول نزع البشكير ويقول له اقلع بقا البشكير ده.

مسلسل: فوق السحاب:

حلقة يوم 18/5

مشهد سائق التاكسي والست نعناعه تخلله سباب من السائق للست نعناعه ادينى فلوس من ساعة ما ركبتى بضهرك وانا قلت ان التوصيلة نحس بنت كلب.

مشهد يدخل فيه المسجد وهو سكران.

مشهد يشترى فيه الأب الحشيش ويعلن عن سعر صباع الحشيش ب150 جنيه.

حلقة يوم 20/5

" مشهد لامير شاهين ومعه مجموعة من اصدقائه يعتدون بالضرب على عزت بالشوم لمدة دقيقة كاملة " . (عنف غير مبرر )

- مسلسل نسر الصعيد:

حلقة يوم 19/5

محمد رمضان يرد على الشاب الذى يسخر منه يقول له يا راجل فيرد عليه يا مرة. ( الفاظ نابية واسلوب ركيك فى الحوار).

إيحاءات جنسية ومشاهد خادشة للحياء

حلقة يوم 20/5

§ * محمد رمضان فى دور الأب يداعب زوجته وفاء عامر قائلاً : ( قومى إطفي النور .. الليلة دى ليلة قمرية ومبروكة وشكل العيال هيزيدوا واحد ) ..

§ وفاء عامر: ( جرى إيه يا راجل .. هو أنت بتكبر ولا بتصغر )..

§ محمد رمضان : ( شوف بنت الكلب اللى بتحسدنى ).. ثم يقوم بحمل وفاء عامر قائلاً :

§ ( أنا أبوى كان دايماً يقولى جدر الشجرة الأصيلة ما يموتش أبداً ، ولا ينحنى )

§ * محمد رمضان يرد على الشاب الذى يسخر منه بقوله البدلة دى واسعة عليك ... فيرد : (لأ دى معمولة علشانى .. الواسعة دى حاجة تانية )

§ حلقة يوم 21/5

إهانة لإحدى فئات المجتمع

- مها أبو عوف عن السيدة الصعيدية والعريس الصعيدى : ( دول مش زينا ولا بيلبسوا زينا ولا هيبقي فى بينا وبينهم لغة حوار .. انت مش شايفة هما داخلين بإيه ؟؟ دا ناقص يجروا خروفين وراهم .. ، ياريتهم يسمعوا ولا يتفلقوا ، أنا مش عارفة أنت جايبة الهباب دا منين .. قرف ، قنا إيه دى اللى بنتى تعيش فيها ) .

- حلقة يوم 22/5

- شاب البار لباسل الزارو : (جرى إيه أنت عايز تكوش على اللى هنا كلهم .. أنت مش معاك واحدة ؟؟..، أختك ؟؟ طيب خد أنت صحبتك روح بيها وسيبلي أختك أروح بيها ).

- عرض مشهد ل محمد رمضان وهو يذهب للبار لمساعدة أخو زوجته على الانتقام من الشباب اللذين تشاجروا معه ، ويعرفهم على نفسه على أنه ضابط مباحث وممكن يغلق المكان.

§ مسلسل : بالحجم العائلى:

حلقة يوم 20/5

يحيي الفخرانى عن ندا موسي ( هى sexeyأوى .. بس مؤدبة )

( ألفاظ مبتذلة )

حلقة يوم 21/5

- يسرى اللوزي : انا شايفة بنت الكلب دى وهى داخلة له الأوضة وبتدلع عليه.

مسلسل كلبش 2

حلقةيوم 22/5

حديث بين امبر كرارة ومسجون متهم بالتجسس وتم تقديم شكوى ضد كرارة فبدا يهدده وقال له انت يا حيلة امك عامل تاتو ياض وعامل فراشة على ضهرك رد المسجون فى اخر ضهرى قال كرارة انت عارف اخر مرة شاف المساجين تاتو فرد المسجون ايوه على مايا دياب فقال كرارة تخيل بقى الحبسجية اللى برا دول لو شافوك وتخيلوك مايا دياب هيعملوا فيك ايه.

§ مسلسل ضد مجهول:

حلقة يوم 21/5

- مشهد لندى(لغادة عبد الرازق) وهى تغسل ابنتها المقتوله.

§ مسلسل: ممنوع الاقتراب او التصوير:

حلقة يوم 22/5

- فى مشهد شخص يسير فى الطريق يتحرش بنسرين فتقول له يا ابن الكلب.

مشاهد تدخين كثيرة.

- برنامج شفط دهون :

حلقة يوم 18/5

تحول المقلب الى مشاجرة وخلال المشاجرة قالت الخطيبة (انت بجح.. عايز تفرجنى على وساختك .. يا زباله... انت حيوان).

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