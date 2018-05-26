مصرع طفلة وإصابة آخر سقط عليهما برميل مياه من فوق عمارة سكنية في سوهاج

لقيت طفلة مصرعها، وأصيب طفل آخر، إثر سقوط برميل مياه عليهما من فوق عمارة سكنية، بدائرة قسم شرطة جرجا في سوهاج.

كان اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من قسم شرطة جرجا بورود بلاغ من (بدوي أحمد شاهين- 32 عاما- عامل) ويقيم بشارع الحرية، بأنه أثناء لهو كلا من نجلته (ملك بدوي أحمد- 8 سنوات) ونجل شقيقته (إبراهيم عماد المصري- 8 سنوات)، ويقيمان بذات الناحية بجوار المزلقان القبلي سقط عليهما إحدى البراميل المخصصة لتخزين المياه من أعلى عمارة فاروق البارودي، ما أدى لوفاة الأولى وإصابة الثانية بكدمات متفرقة بالجسد، مؤكدا أن ذلك قضاء وقدر، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

نقلت الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي، لتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، وأفاد بعدم وجود شبهة جنائية فـي الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1214 إداري القسم لسنة 2018، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بالدفن.