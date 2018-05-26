وزير البيئة يزور الدقهلية لمناقشة الأوضاع البيئة لمصنع "سماد طلخا"

يستقبل الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، صباح اليوم، الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، لمناقشة واستعراض عددا من القضايا البيئية، منها الأوضاع البيئية لمصنع السماد في طلخا "شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيمياوية"، من خلال عقد لقاء بينهما، وذلك بالقاعة الصغرى بالمحافظة.

وقال مصدر مسؤول، إن وزير البيئة عقد اجتماعا، الأسبوع الماضي، حضره ممثلي فرع جهاز شؤون البيئة بالمنصورة، لعرض نتائج الرصد البيئي لانبعاثات المصنع خلال الفترة الماضية، ومدى التزامه بتنفيذ خطط توفيق الأوضاع البيئية والمؤشرات الخاصة بالمصنع.

وذكر المصدر أنه تمت مناقشة 3 مشاكل بيئية للمصنع، وهي زيادة في غازات النتروجين والتي تصل لأضعاف المسموح به في القانون، وملوثات في هواء، والأتربة بالإضافة إلى الصرف الصناعي.

يذكر أن وزير البيئة عقد اجتماعا، بحضور ممثلي المصنع في نهاية عام 2017، أعلن عن خطة توفيق أوضاع للمصنع، ووضعت الدراسة جامعة القاهرة وتتكلف الخطة تقديريا 120 مليون يورو، وتستمر من 3 إلى 5 سنوات.