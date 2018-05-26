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الوطن

بالفيديو| شيرين وكوبر.. من إعلانات رمضان لمقالب رامز جلال

اليوم AM 03:01
كتب: عبدالله مجدي
بالفيديو| شيرين وكوبر.. من إعلانات رمضان لمقالب رامز جلال

شيرين في "رامز تحت الصفر"

حلت الفنانة شيرين عبدالوهاب، في الحلقة التاسعة، من برنامج المقالب "رامز تحت الصفر" الذي يقدمه رامز جلال، ويذاع على قناة "إم بي سي مصر"،  ويعتمد على  الإيقاع عدد من الفنانين خلال الحلقات.

وتقوم فكرة البرنامج علي دعوة الفنان للسفر لدعم منتخب مصر في مونديال العالم بروسيا من خلال الكابتن مجدي عبدالغني، وبعد ذلك يتم إيقاع الضيف من خلال ظهور رامز مرتديا قناع وجه "كوبر" مدرب المنتخب الوطني المصري.

اللقاء لم يكن الوحيد بين شرين عبدالوهاب وكوبر، حيث اشتركت معه خلال رمضان الماضي في إعلان إحدي شركات الاتصالات، كما ضم الإعلان عددا كبيرا من نجوم كرة القدم أبرزهم، "رمضان صبحى المحترف في صفوف ستوك سيتى الإنجليزى، ولاعبى النادى الأهلي"، كما ضم عدد كبير من نجوم الفن وهم "تامر حسنى، وغادة عادل، وكنده علوش وعمرو يوسف".

وتعد أبرز لقطة في الإعلان، هو لحظة تناول كوبر "فتة" في منطقة الحسين بالقاهرة، ونقله للمستشفى".

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