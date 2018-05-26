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الوطن

"الداخلية الليبية" تنفي اقتحام مقر ديوان رئاسة الوزراء

منذ 27 دقيقة
كتب: محمد علي حسن
"الداخلية الليبية" تنفي اقتحام مقر ديوان رئاسة الوزراء

شعار وزارة الداخلية بحكومة الوفاق

نفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، الأخبار والشائعات التي بثتها بعض القنوات الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي، مساء أمس، اقتحام مقر ديوان رئاسة الوزراء من قبل مجموعة مسلحة.

وقالت الداخلية الليبية، في بيان لها، إن "وزارة الداخلية تنفي هذا الخبر فهو عاري عن الصحة، وهو أزمة مفتعلة ومصطنعة الغرض منها زعزعة الأمن داخل العاصمة طرابلس".

وأكد رئيس الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس الكبرى، أن "الإشاعات التي تتناقل عن بعض القنوات الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي، بوجود إحتجاجات وإقفال للطرقات من قبل بعض المواطنين بالعاصمة طرابلس لا أساس لها من الصحة".

وأهابت وزارة الداخلية بكل وسائل الإعلام المختلفة، بتحري الدقة والمصداقية في نشر الأخبار من منطلق الحرص على الوطن، إذ أن مثل هذا الأخبار تخل بالوضع الأمني داخل ليبيا.

وقالت الوزارة: "أشرنا في وقت لاحق بعدم نقل الأخبار إلا بعد التأكد من صحة الخبر وأخذه من مصدره الرسمي، حتى لا يتسبب ذلك في خلق نوع من التوتر وخلق فراغ أمني داخل البلاد، وتطمئن وزارة الداخلية السادة المواطنين بأن الأوضاع الأمنية داخل العاصمة تحت السيطرة ولا توجد إلي خروقات أمنية".

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