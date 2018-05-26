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الوطن

عبدالله السعيد يوجه رسالة لتركي آل شيخ

منذ 57 دقيقة
كتب: شريف سليمان
عبدالله السعيد يوجه رسالة لتركي آل شيخ

عبدالله السعيد

علق عبدالله السعيد، لاعب المنتخب الوطني، المنضم حديثًا لنادي الأهلي السعودي على ما ذكره تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي المصري بشأن بكاء اللاعب خلال توقيعه مع النادي.

ووجَّه السعيد الشكر لتركي آل الشيخ وللنادي الأهلي المصري وجماهيره، متمنيًا من الله أن يوفقه في رحلته الجديدة مع النادي السعودي. 

وكتب السعيد عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "أتوجه بالشكر للمستشار تركي آل الشيخ على الوقوف بجانبي طوال الفترة السابقة وتوضيح بعض الأمور في وقت تخلى عني فيه الكثيرون". 

وأضاف: "وأتوجه أيضا بالشكر للجمهور والنَّاس التي تفهمت وساندتني، أعدكم أني سأبذل أقصى جهدي لإسعادكم وأن أكون عند حسن ظنكم". 

وتابع: "وأتوجه بالشكر أيضا للنادي الأهلي وجمهوره العظيم على كل شيء". 

وأردف: "وأخيرا أتمنى من الله التوفيق في رحلتي الجديدة مع النادي الأهلي السعودي وأن أكون عند حسن ظن الجماهير وأشرفكم خلال الفترة التي سأتواجد فيها".

وكان تركي آل الشيخ أصدر بيانًا تفصيليًا حول سبب تخليه عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي.

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