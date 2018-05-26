تسجيل الدخول

الوطن

مشادة بين مؤلف وبرلماني.. والأخير: "أنت بتهبل في الكلام"

منذ 57 دقيقة
كتب: شريف سليمان
مشادة بين مؤلف وبرلماني.. والأخير: "أنت بتهبل في الكلام"

محمود عطية عضو مجلس النواب

انتقد المؤلف محمد صلاح العزب، هجوم البعض على الأعمال الفنية واتهامها بأنها سبب انتشار العنف في المجتمع، لما تعرضه من مشاهد عنيفة، واصفًا إياهم بـ"طالبي الشهرة والشو". 

ورد عليه البرلماني محمود عطية، خلال استضافتهما ببرنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم": "مين اللي طالبي الشهرة، يلا استنى، أنت بتهبل في الكلام".

ليرد عليه العزب قائلًا: "أنت حافظ كلمتين جاي تقولهم، سلوكك عنيف وفيه إرهاب". 

واستكمل المؤلف حديثه قائلًا، إن محبي الظهور يقومون برفع قضايا ضد المسلسلات، واصفًا إياهم بـ "ناس فاضية مش وراها حاجة". 

وأضاف متحدثًا عن عضو مجلس النواب: "أنا واثق إن الشخص ده مشافش أي مسلسل". 

أخبار متعلقة

"الداخلية" تضبط 48 قضية تحريض على العنف وابتزاز ونصب على الإنترنت

"الداخلية" تضبط 48 قضية تحريض على العنف وابتزاز ونصب على الإنترنت
مندوبة واشنطن: سهولة الحصول على السلاح في ليبيا يغذي العنف في سيناء

مندوبة واشنطن: سهولة الحصول على السلاح في ليبيا يغذي العنف في سيناء
مقتل 4 وإصابة 13 آخرين إثر تجدد أعمال العنف في شرق أوكرانيا

مقتل 4 وإصابة 13 آخرين إثر تجدد أعمال العنف في شرق أوكرانيا
محمود قاسم عن العنف في مسلسلات رمضان: "دراما من صفحات الحوادث"

محمود قاسم عن العنف في مسلسلات رمضان: "دراما من صفحات الحوادث"
بوتين يدعو إلى "نبذ العنف" في قطاع غزة

بوتين يدعو إلى "نبذ العنف" في قطاع غزة
العنف في غزة يضع القضية الفلسطينية مجددا في واجهة الاحداث العالمية

العنف في غزة يضع القضية الفلسطينية مجددا في واجهة الاحداث العالمية

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

مونديال الشرق| إيران 2014.. خروج من دور المجموعات بعد تسجيل هدف وحيد

مونديال الشرق| إيران 2014.. خروج من دور المجموعات بعد تسجيل هدف وحيد

مشادة بين مؤلف وبرلماني.. والأخير: "أنت بتهبل في الكلام"

مشادة بين مؤلف وبرلماني.. والأخير: "أنت بتهبل في الكلام"

الإبراشي عن زواج رونالدينيو من سيدتين في نفس اليوم: "جنون وحماقة وعبث"

الإبراشي عن زواج رونالدينيو من سيدتين في نفس اليوم: "جنون وحماقة وعبث"

عبدالله السعيد يوجه رسالة لتركي آل شيخ

عبدالله السعيد يوجه رسالة لتركي آل شيخ

مشادة كلامية بين ناقد فني ومحامٍ.. والأخير: "أنت أهبل يا ابني؟"

مشادة كلامية بين ناقد فني ومحامٍ.. والأخير: "أنت أهبل يا ابني؟"

اختيارات الوطن

أصل وفصل| "يا خراشي".. استغاثة المظلومين بأول شيخ للأزهر

أصل وفصل| "يا خراشي".. استغاثة المظلومين بأول شيخ للأزهر

من أرشيف السياسة| السادات حرص على مشاركة عبد الناصر فرحة نصر أكتوبر

من أرشيف السياسة| السادات حرص على مشاركة عبد الناصر فرحة نصر أكتوبر

في رحاب القدس| الغوانمة والأسباط والسلسلة.. مآذن تزين الأقصى

في رحاب القدس| الغوانمة والأسباط والسلسلة.. مآذن تزين الأقصى

الأكثر قراءة

عاجل