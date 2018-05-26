مشادة بين مؤلف وبرلماني.. والأخير: "أنت بتهبل في الكلام"

انتقد المؤلف محمد صلاح العزب، هجوم البعض على الأعمال الفنية واتهامها بأنها سبب انتشار العنف في المجتمع، لما تعرضه من مشاهد عنيفة، واصفًا إياهم بـ"طالبي الشهرة والشو".

ورد عليه البرلماني محمود عطية، خلال استضافتهما ببرنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم": "مين اللي طالبي الشهرة، يلا استنى، أنت بتهبل في الكلام".

ليرد عليه العزب قائلًا: "أنت حافظ كلمتين جاي تقولهم، سلوكك عنيف وفيه إرهاب".

واستكمل المؤلف حديثه قائلًا، إن محبي الظهور يقومون برفع قضايا ضد المسلسلات، واصفًا إياهم بـ "ناس فاضية مش وراها حاجة".

وأضاف متحدثًا عن عضو مجلس النواب: "أنا واثق إن الشخص ده مشافش أي مسلسل".