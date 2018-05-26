الأرصاد: طقس لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى الوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد تكون غزيرة على وسط وجنوب سيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة لـ35 درجة بينما تبلغ الصغرى 24 درجة مئوية.

وإليكم بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات والمدن المصرية والعواصم العربية والعالمية.