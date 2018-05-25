حالة الطقس المتوقعة غدا عاشر أيام رمضان: لطيف على السواحل الشمالية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على الموقع الرسمي لها، عن أنه متوقع لحالة الطقس، غدًا، أن يكون لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

واستمرارًا للخدمات التي تقدمها "الوطن"، نرصد درجات الحرارة المتوقعة، عاشر أيام رمضان الموافق، 26 مايو الجاري، بمختلف المحافظات:

- القاهرة:

العظمى 35، والصغرى 24.

- الإسكندرية:

العظمى 29، والصغرى 21.

- بورسعيد:

العظمى 27، والصغرى 23.

- الإسماعيلية:

العظمى 34، والصغرى 21.

- الفيوم:

العظمى 36، والصغرى 21.

- المنيا:

العظمى 36، والصغرى 26.

- أسيوط:

العظمى 38، والصغرى 27.

- أسوان:

العظمى 42، والصغرى 29.

- الأقصر:

العظمى 41، والصغرى 28.