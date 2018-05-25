تسجيل الدخول

الوطن

حالة الطقس المتوقعة غدا عاشر أيام رمضان: لطيف على السواحل الشمالية

منذ 22 دقيقة
كتب: سمر إيهاب
حالة الطقس المتوقعة غدا عاشر أيام رمضان: لطيف على السواحل الشمالية

حالة الطقس اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على الموقع الرسمي لها، عن أنه متوقع لحالة الطقس، غدًا، أن يكون لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

واستمرارًا للخدمات التي تقدمها "الوطن"، نرصد درجات الحرارة المتوقعة، عاشر أيام رمضان الموافق، 26 مايو الجاري، بمختلف المحافظات:

- القاهرة:

العظمى 35، والصغرى 24.

 

- الإسكندرية:

العظمى 29، والصغرى 21.

 

- بورسعيد:

العظمى 27، والصغرى 23.

 

- الإسماعيلية:

العظمى 34، والصغرى 21.

 

 

- الفيوم:

العظمى 36، والصغرى 21.

 

- المنيا:

العظمى 36، والصغرى 26.

 

- أسيوط:

العظمى 38، والصغرى 27.

 

- أسوان:

العظمى 42، والصغرى 29.

 

- الأقصر:

العظمى 41، والصغرى 28.       

أخبار متعلقة

"الأرصاد": الطقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على الصعيد

"الأرصاد": الطقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على الصعيد
"الري": أمطار تصل شدتها لـ7 مم على السواحل الشمالية الغربية مساء اليوم

"الري": أمطار تصل شدتها لـ7 مم على السواحل الشمالية الغربية مساء اليوم
"الأرصاد": طقس معتدل على السواحل الشمالية للبلاد.. والعظمى بالقاهرة 32

"الأرصاد": طقس معتدل على السواحل الشمالية للبلاد.. والعظمى بالقاهرة 32
"الأرصاد": طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 38

"الأرصاد": طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 38

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

غدا.. "الإدارية العليا" تنظر طعن "انتخابات الأهلي"

غدا.. "الإدارية العليا" تنظر طعن "انتخابات الأهلي"

تامر شحاتة: "راديو مصر" الأعلى إعلانيا في سوق الراديو خلال شهر رمضان

تامر شحاتة: "راديو مصر" الأعلى إعلانيا في سوق الراديو خلال شهر رمضان

"الأعلى للثقافة" يعلن نتيجة مسابقة "محفوظ عبد الرحمن" في النص المسرحي

"الأعلى للثقافة" يعلن نتيجة مسابقة "محفوظ عبد الرحمن" في النص المسرحي

"مساعد أمازون الذكي" يسجل المحادثات الخاصة ويرسلها للآخرين

"مساعد أمازون الذكي" يسجل المحادثات الخاصة ويرسلها للآخرين

بوتين: "لسنا بحاجة إلى حروب تجارية بل إلى سلام تجاري"

بوتين: "لسنا بحاجة إلى حروب تجارية بل إلى سلام تجاري"

اختيارات الوطن

أصل وفصل| "يا خراشي".. استغاثة المظلومين بأول شيخ للأزهر

أصل وفصل| "يا خراشي".. استغاثة المظلومين بأول شيخ للأزهر

من أرشيف السياسة| السادات حرص على مشاركة عبد الناصر فرحة نصر أكتوبر

من أرشيف السياسة| السادات حرص على مشاركة عبد الناصر فرحة نصر أكتوبر

في رحاب القدس| الغوانمة والأسباط والسلسلة.. مآذن تزين الأقصى

في رحاب القدس| الغوانمة والأسباط والسلسلة.. مآذن تزين الأقصى

الأكثر قراءة

عاجل