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الوطن

بالفيديو| "هيلا هوب".. أغنية هدية من "كلبش 2" لدعم الشرطة المصرية

منذ 5 دقيقة
كتب: أحمد عنتر
بالفيديو| "هيلا هوب".. أغنية هدية من "كلبش 2" لدعم الشرطة المصرية

أرشيفية

نشر المنتج تامر مرسي، منتج مسلسل "كلبش 2"، مقطع فيديو يتضمن أغنية تضامنية مع الشرطة المصرية وجهودها في مواجهة الإجرام.

الأغنية سارت على خطى "قالوا إيه علينا"، التي تمجد بطولات الجيش المصري، حيث بدأت الأغنية في المقطع بإهداء من أسرة مسلسل "كلبش 2" للشرطة المصرية وأرواح شهدائهم.

وتقول كلمات الأغنية:

هيلا هوب وهيلا هوب

وقت الشدة قول يا رب

طول ما أنت صاحب حق

دايما ما يهمكش شوت وغوب

هيلا هوب وهيلا هوب

وقت الشدة قول يا رب

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