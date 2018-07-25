انتشلت قوات الدفاع المدني جثث 3 أشخاص لقوا مصرعهم تحت أنقاض منزل قديم مكون من طابقين انهار عليهم في أثناء التنقيب عن الآثار بدرب الريس بمنطقة المجاهدين في حي غرب أسيوط.

وتلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة قسم أول أسيوط، بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث انهيار منزل، ووجود ضحايا تحت الأنقاض.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية ومسؤولو الوحدة المحلية بحي غرب أسيوط، إلى مكان الحادث، وتبين انهيارمنزل آيل للسقوط مكون من طابقين ملك مجدي زاهر صليب.

وأشارت التحريات الأولية إلى أنه عند قيام المجنى عليهم بالحفر أسفل المنزل بغرض التنقيب عن الآثار، انهار المنزل عليهم، وأسفر عن مصرع هاني فوزي فهيم، وقطب رمضان محمد، وأشرف سيد أحمد.