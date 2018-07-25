قال الدكتور فاروق الحكيم رئيس شعبة الكهرباء والطاقة بنقابة المهندسين، إن المحطات الكهربائية العملاقة التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي تنتج ما يعادل 50% من الطاقة الكهربية الحالية.

وأضاف الحكيم، خلال لقائه مع الإعلامية أسماء مصطفى في برنامجها "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، ان تنفيذ هذه المحطات العملاقة في هذه الفترة القياسية لم يحدث من قبل على مستوى العالم.

وأوضح أن هذه المحطات ستحول مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للطاقة، مضيفا أن المشروعات التي شهدها قطاع الكهرباء مؤخرًا لم يشهد لها مثيل من قبل.